李佳芬又遲到 錯過與盧同台

2019-10-13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜之妻李佳芬，昨出席韓國瑜、沈智慧台中市北區聯合競選總部揭牌，卻比表定時間遲到卅五分鐘，使得到場的台中市長盧秀燕、藍委江啟臣、顏寬恒及參選人李中，都因趕行程等不及而先行離去，均未和李佳芬同台。

李佳芬日前參加藍營自辦的國慶大會，遲到近一小時，讓前總統馬英九、黨主席吳敦義枯等並錯過同台機會，沒想到昨又遲到。

媒體原欲詢問李佳芬遲到原因，但主辦方安排李佳芬拍照後即離去，未接受採訪。沈智慧事後則為李佳芬緩頰，表示原定行程就安排李十一點至十二點之間到，時間有彈性；盧秀燕原定十一點半才走，因趕赴行程而提早離開，韓、盧關係良好且正式公開挺韓，強調「台中市一點問題也沒有」，一定團結打贏選戰。

韓國瑜與沈智慧聯合競總昨成立，李佳芬代表韓參加，原本安排她與盧秀燕、江啟臣、顏寬恒與李中共同揭牌，展現團結氣勢，卻因李佳芬遲到，江、顏先上台致詞，盧秀燕也到場助選。盧後來致歉指因副市長陳子敬在台南娶媳婦，她須趕高鐵參加，遂先離開；盧走後十多分鐘李才到，比表定時間晚了卅五分鐘。

李佳芬一上台就致歉，「不好意思！已經接近中午，我一早就出門了。」李稱讚沈智慧是「資深委員」也是新聞界前輩，又指自己從事教育工作，希望下一代要有競爭力，「有能力的人就來解決問題，沒有能力才會一直抱怨」，希望政治人物能秉持這樣的精神，為台灣開闢光明正向的道路。

沈的競選對手、民進黨立委參選人莊競程，則邀前台中市長、交通部長林佳龍接掌競總主委領軍。競總召集人曾朝榮表示，洪慈庸上屆以素人身分首次參選立委，就是林佳龍與他共同操盤，當時洪的選情不被看好，最後打了勝仗，相信這次也能逆轉勝。

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