藍營敵後作戰 暗助呂裂解蔡票源

2019-10-13

基層「自動自發」幫呂連署

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調支持度遠落於蔡英文總統之後，基層憂心忡忡，藍營除了亟思各種選舉常規戰術，應對正面戰場，另一方面也在進行一場敵後作戰，以化整為零的方式，暗助分散蔡英文票源的「貴人」，即協助綠營出身的前副總統呂秀蓮連署參選總統。

蔡營︰支持者不會被分化

對此，蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔表示，感念呂前副總統過去在台灣民主化過程中的努力和貢獻，相信支持者會堅定在同一陣線，共同捍衛台灣的主權及民主自由，不會讓對手離間分化得逞。廖泰翔並呼籲，「台灣人一定要團結，用選票告訴全世界，投給能保護台灣、守護台灣的蔡英文」。

對於藍營內部有意協助呂秀蓮連署參選總統，國民黨地方黨工透露，礙於政黨分際，黨部組織系統雖然「樂觀其成」，但沒有發出正式公文規定連署配額，態度上類似對去年九合一選舉時的「反同公投」，同樣有利國民黨選情，黨部雖無官方公開立場，但各地動員系統卻都「自動自發」。

據了解，呂秀蓮公布的連署懶人包，早已在藍營圈各種LINE群組中廣為周知，除了配合到超商雲端下載列印連署書，然後再寄到呂秀蓮各地連署站，也有許多人被動拿到連署書，一位在中央黨部的黨工就證實，自己前一陣子就被交付五份呂秀蓮的連署書，要透過人際關係幫忙。

黨內人士指出，除了攻擊蔡政府執政成績不佳、人事酬庸等問題，另一個裂解蔡英文票源的方式就是「以夷制夷」，最簡單輕鬆的做法，就是暗助呂秀蓮通過參選總統連署門檻。雖然黨部沒有下公文動員，基層早就自發性在幫呂秀蓮連署，且即便黨員不參與，單是龐大的「韓粉」組織，就足以推動，因此對呂秀蓮最後取得參加總統大選門票，可以高度樂觀預期，根本不需黨機器出手，且國民黨也不會笨到讓綠營逮到暗助呂秀蓮的具體把柄。

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