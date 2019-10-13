蔡台南後援會成立 逾600團體相挺

2019-10-13

郭信良同框揭牌 籲鄉親支持小英連任

〔記者萬于甄／台南報導〕蔡英文總統在台南市的「陸戰」準備好了，蔡英文台南市競總百工百業後援會、台南市後援總會，昨分別授證、揭牌，有超過六百個團體挺蔡，為蔡英文連任、南市六席立委全壘打啟動輔選；蔡英文說，希望選民用選票告訴全世界，展現台灣人守護台灣自由、主權的決心。

蔡︰選對人 台灣民主自由越來越好

近期香港反送中事件引起國際關注，蔡英文強調，二○二○大選是關鍵的一戰，「選對人，台灣的民主自由能越來越好，若選錯人，台灣恐被迫走上向中國靠攏的路」。

民進黨台南市黨部籌組「二○二○蔡英文總統台南競選總部後援會」，目前已有超過六百個南市百工百業團體後援會挺蔡，該會總召集人由前台南縣長陳唐山擔任。

蔡英文昨由擔任台南市競總主委的市長黃偉哲陪同，為百工百業後援會授證，現場約兩千位後援會幹部加油聲不斷，高喊「凍蒜」；民進黨提名的南市立委參選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇全員到齊，展現團結氣勢。

蔡英文台南市後援總會總會長則由無黨籍南市議長郭信良擔任，蔡、郭昨為後援總會揭牌，有三百多位後援會成員出席，郭呼籲支持者全力相挺蔡英文連任。

蔡英文表示，執政三年多來，雖有許多困難與挑戰，但執政團隊確實做了很多事，經濟、國防、社會照顧等，都比以前更好更完整，尤其這三年台灣經濟穩定持續成長，今年第二季經濟成長率更是亞洲四小龍第一名。

蔡英文說，過去三年執政初期打基礎或許比較吵、比較亂，有些塵土飛揚，但成績逐漸顯現，讓民眾看到政府真的有在做事，相信再給她四年，台灣會很不一樣。

蔡英文說，希望選民用選票告訴全世界，展現台灣人守護台灣自由、主權的決心；台南是台灣的民主聖地，每次選舉都帶給台灣很大的力量，明年大選一定要贏，盼大家給她力量，也給台南六席立委支持，讓民進黨總統連任、立委全壘打高票勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法