桃園立委選情初探 國民黨看好六席全數光復

2019-10-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立委選舉應選六席，國民黨目前保有兩席，市黨部評估，選情最穩定的是第三、四、五、六選區，應可順利過關，另第一選區的選情則維持五五波，最艱困的是第二選區，目前選情是坐四望五搶六。

四席選情穩定 另二席有機會

第一選區（蘆竹、龜山等）提名前立委陳根德，第二選區（新屋、楊梅等）提名不分區立委吳志揚，第三選區（中壢）、第四選區（桃園）分別提名市議員魯明哲、萬美玲，第五選區（平鎮、龍潭）、第六選區（八德、大溪等）分別由立委呂玉玲、陳學聖尋求連任。

其中第三選區魯明哲一直是中壢地區政治明星，擔任中壢市長期間頗受市民歡迎，參選議員皆是中壢最高票，此次第三選區初選，原是陳學聖、吳志揚、魯明哲三人相爭，最後陳學聖、吳志揚禮讓，自願到其他選區參選。

第四選區的萬美玲，市議員選舉也拿下桃園區最高票，她連任五屆議員、累積豐富人脈，又有「議會漂亮寶貝」美譽，堪稱是國民黨美女刺客。

第五選區則是黨部評估選情穩定，認為本屆在最艱困情況下，呂玉玲仍能連任，如今民進黨執政不力，加上呂的服務有口皆碑，勝選有望；陳學聖也是爭取連任，只是戰場轉到第六選區，該選區向來藍大於綠，連任問題也不大。

第一選區陳根德本屆雖未連任，但持續耕耘地方、頗受好評，有機會攻下一城；至於第二選區吳志揚對手為民進黨黃世杰，和他同質性高，目前陷入苦戰，但吳志揚曾任縣長，資歷豐富，應有機會拿回這一席。

國民黨黨部表示，本屆立委選舉，受中央執政不力影響，第一、二、四、六選區棄守，但輸的票數都不多，如今風水輪流轉，國民有機會將六席全部拿回。

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