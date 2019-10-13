桃園立委選情初探 民進黨挾執政優勢坐四望五

2019-10-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立委選舉，民進黨挾執政優勢，市黨部主委張火爐評估坐四望五，目前第一、第二、第四、第六選區較有優勢，其中第六選區是禮讓無黨籍趙正宇，第三、五選區雖是艱困選區，仍有機會一搏。

四席有優勢 二席艱困區拚逆轉

第一選區（蘆竹、龜山等）提名立委鄭運鵬，第二選區（新屋、楊梅等）提名律師黃世杰，第三選區（中壢）提名市議員彭俊豪，第四選區（桃園）提名立委鄭寶清，第五選區（平鎮、龍潭）提名不分區立委蔣絜安，第六選區（八德、大溪等）禮讓趙正宇。

第一選區鄭運鵬形象清新、具有全國性高知名度，是民進黨的政治明星，本屆立委當選後在桃園、蘆竹、龜山設服務處，連任問題不大；第四選區鄭寶清是政壇老將，當選後為桃園市政府爭取大筆預算，尤其是喊出為桃園爭取三千億元預算，頗獲地方認同。

第二選區黃世杰對上同樣法學背景的國民黨不分區立委吳志揚，黃世杰雖是新人，但學經歷俱優、法學素養豐富，加上水利會系統全面動員，沿海地區向來是綠營大票倉，民進黨評估只要楊梅持平，即可當選。

另外選情穩定區域則是第六選區趙正宇，本屆趙正宇以無黨籍議員身分險勝國民黨孫大千，選後積極服務地方，加上趙正宇支持者不分藍綠，此次又獲民進黨禮讓，黨部評估選情穩定。

第三、五選區則是民進黨艱困選區，即使本屆立委民進黨聲勢好，仍未能攻下這兩個選區，也因為不好選，參選人也到最後才定案。第五選區蔣絜安是客家文學大老鍾肇政媳婦，挾其客家族群代表性，有機會一搏；第三選區彭俊豪，從政資歷較淺，對上國民黨政治明星魯明哲就比較吃力，但彭俊豪父親彭添富從政經歷豐富，有一定實力。

張火爐表示，目前六席立委，民進黨保有三加一席，此次選舉評估是坐四望五。

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