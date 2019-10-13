強化太平洋經營 我將復設關島辦事處

2019-10-13

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國在上月強挖台灣兩邦交國索羅門群島及吉里巴斯，勢力深入太平洋，美國則與台灣共同舉辦「太平洋對話」擴大合作，反制意味濃厚。據指出，我方已決定復設駐關島辦事處，進一步強化區域經營，加上關島是美國駐紮西太平洋地區最重要的軍事基地，恢復館處，對於現正增溫的台美軍事關係也將產生正面助益。

中國擴張勢力 台美反制

外交部目前在全球設館共一○七個，過去經由評估後曾主動關閉部分駐館，例如關島辦事處即以「因應國際情勢變遷，將政府有限外交預算、資源及人力配置發揮最大效益」等原因，在二○一七年八月裁撤，原有業務由地緣關係較近的我駐帛琉大使館兼轄。台灣在美國設置的館處，因關島辦事處停止運作，從十三個降為十二個。

不過，這兩年來中國在太平洋地區迅速擴張勢力，包括在軍事上「遠洋戰巡」頻頻跨出第一島鏈，另以「一帶一路」等利誘太平洋島國方式藉機擴充外交據點，衝擊區域的穩定。

另外，索羅門群島及吉里巴斯在上月轉向中國，顯示美國的公開示警也未能助台挽回邦交。涉外高層指出，美方不僅意識中國帶來的威脅，也對斷交一事對我方表達高度抱憾，但這同時促成兩國更緊密結合，美國在上週派出國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿孫曉雅率團出席「太平洋對話」，就是美國印太戰略下與台灣的重要合作。

恢復館處 增溫台美關係

涉外高層並說，復設關島辦事處，也是因應近期情勢變化後的決定。從新南向的角度，除原住民的血緣與文化連結，關島當地的政界及僑界也都相當挺台，包括蔡英文總統訪問南太國家也曾過境關島，復館將能更增互動。從台美關係看，「關島是美國最接近台灣的地方」，加上駐紮的美軍海空基地，這都促成我方重新評估並決定復館的考量因素。

至於復設關島辦事處的時程，涉外官員表示，這部分還必須與美方進一步磋商，目前暫無時間表。

關島位置圖

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