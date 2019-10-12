台北市立委戰況》國民黨坐五望七 憂心郭董搶票

2019-10-12

〔記者郭安家／台北報導〕台北市八席立委本屆有五席為國民黨籍，由於台灣民眾黨及無黨參選人分食民進黨選票，藍營人士評估，有機會再奪兩席立委。不過原本「坐五望七」的局面，也因鴻海創辦人郭台銘添變數，不少人憂心，郭未來替民眾黨對手站台，恐分食藍營選票。

藍營人士評估，郭台銘不會替民眾黨所有參選人站台，如民眾黨第五選區（萬華中正）參選人徐立信掃街，只有台北市長柯文哲陪、郭沒陪，是因郭與該區國民黨參選人林郁方有交情，林能否找郭站台而不會違反黨紀，還有待黨中央決定。

蔣萬安、孫大千選區 陷票源分裂

至於第三選區（中山北松山）立委蔣萬安則與郭交情不深，評估郭會替該區民眾黨參選人何景榮助選，恐分裂藍營票源，對民進黨吳怡農有利。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，參選人當然會找較有利方式選舉，找非黨籍人士（如郭台銘）站台，參選人若覺得OK，黨部也OK。至於如何安撫韓粉？她說，「我不諱言郭這樣做傷了國民黨的心」，但黨主席吳敦義說過藍營立委也需要郭的支持，希望韓粉評估勝選是最大考量。

國民黨相對穩定的五個選區包括第三選區蔣萬安、第四選區（內湖南港）李彥秀、第六選區（大安）林奕華、第七選區（信義南松山）費鴻泰、第八選區（文山南中正）賴士葆；除李彥秀要慎防步步逼近的民進黨參選人高嘉瑜，其餘選區因選民結構藍大於綠，相對穩定。

至於國民黨第一選區（天母北投）汪志冰、第五選區林郁方的選情，地方人士評估，由於民眾黨及偏綠無黨參選人攪局分食民進黨票源，增加兩人當選率，有機會「坐五望七」。

第二選區（士林大同）為泛藍艱困區，國民黨參選人孫大千與以無黨籍參選的現任親民黨立委陳怡潔，票源重疊，由於陳怡潔父親、現任市議員陳政忠長期支持柯文哲，打出「非綠平台」，地方基層實力又堅強，孫大千與陳怡潔最後是否能整合票源，是能否打下民進黨現任立委何志偉的關鍵。

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