台北市立委戰況》民進黨選情緊繃 力抗柯營攪局

2019-10-12

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨四年前與第三勢力政黨及台北市長柯文哲合作，推「首都改革陣線」在八個選區搶下三席立委；如今白綠廝殺，台灣民眾黨至少在四選區提名搶票，地方人士擔憂民進黨最壞狀況將只剩一席，除第二選區（士林大同）立委何志偉選情較穩，其餘都緊繃。

何志偉較穩 吳思瑤面臨八人挑戰

其中值得注意的是第四選區（內湖南港），去年台北市長柯文哲就承諾高嘉瑜，若爭取到民進黨徵召，會給予支持，民眾黨果然未在該區提名；高嘉瑜也爭取到時代力量、社民黨等國民黨以外的政黨支持，成為「綠白非戰區」。選戰最後柯文哲是否為高站台，該區親民黨議員黃珊珊就任副市長後，原本票源是否改投高？是未來綠營選情能否突破的關鍵。

第一選區（天母北投）最混亂，民進黨立委吳思瑤面臨八位挑戰者，其中無黨籍前新北市議員李婉鈺、北市議員陳建銘，將分食綠營選票，民眾黨正評估提名台北花卉公司副董事長呂瀅瀅參選，使吳選情雪上加霜。

第五選區（萬華中正）無黨籍立委林昶佐，獲民進黨力挺，辦「在地音樂節」吸引本土派年長者，林頻訴求挺香港反送中運動、本土派應團結凝聚支持。但議員分析，柯文哲推出具基層實力的現任議員徐立信，並非求勝，而是裂解本土派選票、讓林昶佐落選，國民黨參選人也有機可乘，選情非常緊繃。

第三選區（中山北松山）民進黨參選人吳怡農，鎖定國民黨立委蔣萬安，成功打出「雙帥PK」話題，知名度大增，也吸引部分藍營選民、女性青睞。四年前，民進黨與社民黨未成功整合、各推參選人，蔣獲四十六．六八％選票，地方人士原評估，若綠營整合，吳有一搏空間，如今民眾黨參選人何景榮攪局，也打亂民進黨布局。

至於第六選區（大安）、第七選區（信義南松山）、第八選區（文山南中正）則是藍營票倉、綠營艱困選區，民進黨參選人包括律師謝佩芬、議員許淑華、議員阮昭雄；其中許淑華、阮昭雄年輕、努力扎根地方，也有機會一搏。

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