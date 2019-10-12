民進黨啟動輔選 卓榮泰幫桃園3立委選將站台

2019-10-12

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕距離明年立委選舉不到一百天，民進黨主席卓榮泰啟動輔選行程，昨首度到桃園市為黨內立法委員參選人彭俊豪、黃世杰、蔣絜安造勢。卓榮泰表示，桃園市的選情逐漸穩定，三位參選人形象清新、風格有別，看好獲得青年、客家族群的支持。

彭俊豪、黃世杰及蔣絜安辦造勢活動

卓榮泰首站拜訪中壢區ＴＣ舞蹈教室，偕同市長鄭文燦、彭俊豪與年輕選民對談，卓盛讚彭俊豪擔任議員期間，鼎力支持街舞、滑板、電競發展，也做為年輕朋友與市府間的溝通橋樑，一定會為國會與地方帶來新的力量。會後，卓榮泰與鄭文燦在舞者指導下，嘗試霹靂舞中的基本動作「搖滾步」，現場氣氛相當熱絡。

隨後卓榮泰轉往大園區出席黃世杰造勢活動，現場湧入近三千位支持者，將偌大的會場擠得水洩不通，包含前國策顧問黃主文、前立委黃宗源、民進黨市黨部主委張火爐及桃園農田水利會會長黃金春、總幹事黃金德都到場。卓榮泰呼籲民眾要「保國護台」，保住國會席次過半、護台灣；而黃世杰所在的第二選區，原本就是民進黨籍立委，他雖然是新人，但屬於新的衛冕者，務必要保住這最重要的一席。

民進黨第五選區經與綠黨整合，由現任不分區立委蔣絜安代表出征，昨在平鎮區廣仁公園舉辦造勢活動。卓榮泰說，蔣絜安是國會評鑑雙項指標調查第一名，過去擔任桃市客家事務局局長同樣政績斐然，政府積極推動「浪漫台三線」計畫，蔣做為其中一名推手，不可或缺。

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