郭系娘子軍 再添兩美女民代

2019-10-11

〔記者許倬勛、王善嬿／綜合報導〕郭台銘昨參加台北市升旗典禮後，趕赴桃園市參加國旗屋升旗典禮，並公開介紹兩位無黨籍的郭系娘子軍：嘉義市議員戴寧、苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺；郭董讚兩人年輕且學經歷豐富，未來台灣要走向科技ＡＩ島，勢必得仰賴兩位人才，外界也猜測戴、陳都將挑戰明年的立委選舉。

嘉市議員戴寧 被封「嘉義蕭亞軒」

郭辦發言人蔡沁瑜表示，戴寧、陳怡樺都是郭家軍儲備人選，二十日將在高雄市感恩之旅的見面會正式宣布。

卅七歲戴寧是「嘉義前進無黨聯盟」總召，父親為前嘉義市議員戴建三，她是三連霸市議員，問政犀利，外型亮麗，被封為「嘉義蕭亞軒」，日前盛傳她將投靠郭家軍，挑戰明年立委選舉。

竹南鎮代陳怡樺 「全台最美民代」

卅八歲陳怡樺去年參選竹南鎮民代表，初試啼聲就拿下五千多票，幾乎足以當選縣議員，也創下苗栗地方自治史上，鄉鎮市民代表選舉的最高得票紀錄，被網友封為「全台最美民代」。

郭：往後兩位活動 我都會站台

「往後的活動，我都會親為兩位站台！」郭台銘說，戴寧與陳怡樺對中華民國有很深厚的情感，也懂科技發展是未來走向，且對他先前提出的政策很有感，是台灣不可或缺的人才。

但戴寧昨避談選立委，僅說當務之急是把民代工作做好，因認同郭董提倡的中道力量與政策理念，才選擇加入郭陣營；陳怡樺昨天在現場未對是否參選立委發言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法