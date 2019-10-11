國慶煙火秀 閃耀屏東夜

2019-10-11

〔記者羅欣貞、李立法／屏東報導〕國慶焰火昨晚在屏東市河濱公園施放，一六二八○發煙火彈照亮高屏溪夜空，燦爛耀眼，史上最長四十二分鐘的焰火秀，搭配國立台灣交響樂團演奏，氣勢磅礡，總統蔡英文與現場超過三十二萬觀眾一同欣賞，驚呼聲不斷。

燦爛42分鐘 史上最長

國慶焰火暌違十二年再度在屏東舉辦，中午起就陸續湧入人潮，雖然下午下起大雨，仍不減民眾熱情，河濱公園四十公頃綠地擠滿人潮，屏東縣政府安排屏東高中職學生儀隊、紙風車兒童劇團、屏東女孩林俞妏和藝人等表演，帶動全場氣氛。

縣長潘孟安表示，今年國慶焰火創下史上最長四十二分鐘，以及交響樂現場演出的雙紀錄；焰火分六段主題，分別是AKAV（排灣族語的「屏東」意思）、「幸福南國」、「堅定勇氣」、「深化國際」、「世界融合」、「我的故鄉、我的臺灣（台語）」。

氣勢磅礡 32萬人共賞

總統蔡英文表示，選在熱情的屏東辦理國慶焰火，代表政府對台灣南部發展的重視，從今年台灣燈會到台灣設計展，屏東的表現讓台灣人驚豔；燦爛的國慶焰火象徵屏東的創新、不怕挑戰的意志與台灣多元的文化。

國慶焰火昨發射高度最高達四百五十至五百公尺，高屏溪對岸、甚至附近數公里住家樓頂都可看到燦爛焰火，同感震撼。

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