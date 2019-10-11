蔡辦嗆韓國瑜兩岸政策「像人民日報社論」

2019-10-11

〔記者楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨發表兩岸政策白皮書，批蔡英文總統的兩岸政策根本是「仇中害台愛自己」。蔡總統競選連任辦公室發言人廖泰翔回擊說，將兩岸問題歸責於台灣，是倒果為因，更像是「人民日報社論」。

廖泰翔表示，台灣面對來自中國的威脅，不是兩岸問題，更是全球課題，香港的例子也顯示，選擇屈服、接受一國兩制，絕對不是解決方案。

廖泰翔說，韓國瑜陣營未要求北京放棄動用武力侵台主張，反將兩岸和平責任，完全歸咎於從未將戰爭視為選項的總統蔡英文與民進黨政府，令人難以理解，也透露其自我矮化的心態。

廖泰翔說，把兩岸問題歸責給台灣人，是倒果為因 ，也是不負責任；對中國的打壓一句話都不敢吭，砲口對內，媚眼對中，這不像是兩岸政策，反而更像是「人民日報社論」，應該和大家站在一起團結的時候，卻反過來檢討台灣人，也是不可思議。

民進黨昨表示，韓國瑜一再談及兩岸的和平，但卻絲毫未要求北京放棄動用武力侵台的主張，反將兩岸和平的責任，完全歸咎於從未將戰爭視為選項的蔡英文總統與民進黨政府，實令人難以理解，透漏其自我矮化的心態。

民進黨表示，呼籲韓市長及其團隊，莫忘當台灣努力在國際上對經貿、農技、醫衛及教育等作出正面貢獻時，北京只一再選擇粗暴以金錢外交掠奪我邦交國的事實，沒有善意。兩岸關係是雙向的，在任何情況下，我們都必須悍然拒絕戰爭的威脅，堅持零武力恫嚇的兩岸關係。

陸委會指出，韓國瑜國政團等人提出的若干立場與願景，政府均早已推動並主張，建議該團隊人士平時應多關注政府施政，扮演好在野黨角色。散布蔡政府繼續執政兩岸將火山爆發、地動山搖的「亡國感」，不過是刻意選舉操作，徒然製造危機與民眾間的對立。

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