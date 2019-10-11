公布兩岸政策 韓國瑜轟蔡英文：仇中害台愛自己

2019-10-11

〔記者黃佳琳、方志賢／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨率國政顧問團成員發表兩岸政策白皮書，堅持一中各表的九二共識，批評蔡英文總統的兩岸政策根本是「仇中害台愛自己」。

韓國瑜表示，蔡英文以「辣台妹」自居，常用嗆辣言語挑釁兩岸關係，雖稱守護台灣，其實內心根本不正視中華民國的存在，「一直在餵台灣人民吃芒果乾，充其量只能說是芒果蔡」。

韓國瑜強調，應在捍衛中華民國主權下，堅持一中各表的九二共識，讓兩岸恢復互信、建立朝野對話機制，並以台灣民主化的成功經驗，為大陸的政治改革提供借鏡。

韓國瑜呼籲大陸當局推動政治改革，建立自由民主體制，香港問題就能迎刃而解，兩岸也能永保和平；消除兩岸和平穩定威脅，恢復互信，重建「兩岸對話架構」，確保台灣永續安全，開創兩岸國際共存共榮空間。

韓國瑜認為，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，「我們的責任是努力推動朝野對話機制，尋求台灣內部的兩岸共識，營造更有實力、更和平的環境與條件。」

蔡若連任 蘇起：火山爆發

創造「九二共識」的國政顧問團成員、前國安會秘書長蘇起說，台灣面臨生死關頭，「我非常擔心明年蔡英文選上，台灣會進入火山爆發的情況」。蘇認為，九二共識這碗熱湯被民進黨加了許多有毒的添加物，更把一國兩制也加進去，民進黨拿著這碗毒湯來跟台灣人民推銷，完全扭曲九二共識的原意。

蘇起表示，正港的九二共識是一中各表，把九二共識和一國兩制連一起的是蔡英文，不是習近平。

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