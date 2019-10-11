竹縣升旗典禮 4000民眾為國家慶生
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2019-10-11

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府昨天在府前廣場舉行雙十國慶暨升旗典禮，是竹苗地區唯一官方舉辦，共有五十三支隊伍輪番演出，近四千名民眾貼上國旗貼紙、人手一支小國旗慶祝；另「竹二十二錸德路跑社」上百名跑友，昨晨手持小國旗，在風景優美的竹二十二線產業道路上晨跑，健康迎接國家生日。

竹苗唯一官辦 53支隊伍表演

新竹縣雙十國慶暨升旗典禮，昨由新埔鎮巨埔社區發展協會，帶來熱鬧的客家民俗表演揭開序幕，緊接著由光明國小舞蹈社，表演彩球團體小組國小公開賽全國第一名的「活力啦啦」；位於峨眉湖畔的中華國際熱愛大自然促進會總會，透過快樂操傳遞幸福、快樂。升旗典禮由泰雅之聲合唱團擔任國歌、國旗歌領唱。

慶設縣140年、縣治遷竹北30年

縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林為洲、多名鄉鎮市長及議員等出席升旗典禮。楊文科表示，明年度縣府預算編列數將近二百八十七億元，創下竹縣有史以來最高紀錄，但是卻完全沒有新增債務，可見縣府財務健全。今年欣逢新竹縣設縣一百四十年，同時也是縣治遷建竹北三十周年，縣府將舉辦一系列慶祝活動，邀請大家參加。

上百名跑友 帶著國旗跑步

昨天清晨五點，竹二十二錸德路跑社上百名跑友，從竹北的伍福宮出發，沿途經過自強北路、勝利七街至竹二十二線，跑過金城武樹，再爬到月桃窩山頭，大家在山上揮舞著國旗，迎向國慶日的曙光。

錸德路跑社在新竹地區有三百多名團員，社長范源金表示、今年是該路跑社第六年舉辦國慶路跑，跑友以實際行動帶著國旗跑步，驕傲表達「我們愛我們的國家，我們要用不一樣的方式，慶祝國家的生日！」

  • 連續三年獲得全國舞蹈比賽特優第一名的光明國小舞蹈社在升旗典禮上，表演「活力啦啦」。 （記者廖雪茹攝）

    連續三年獲得全國舞蹈比賽特優第一名的光明國小舞蹈社在升旗典禮上，表演「活力啦啦」。 （記者廖雪茹攝）

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