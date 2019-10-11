竹縣升旗典禮 4000民眾為國家慶生

2019-10-11

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府昨天在府前廣場舉行雙十國慶暨升旗典禮，是竹苗地區唯一官方舉辦，共有五十三支隊伍輪番演出，近四千名民眾貼上國旗貼紙、人手一支小國旗慶祝；另「竹二十二錸德路跑社」上百名跑友，昨晨手持小國旗，在風景優美的竹二十二線產業道路上晨跑，健康迎接國家生日。

竹苗唯一官辦 53支隊伍表演

新竹縣雙十國慶暨升旗典禮，昨由新埔鎮巨埔社區發展協會，帶來熱鬧的客家民俗表演揭開序幕，緊接著由光明國小舞蹈社，表演彩球團體小組國小公開賽全國第一名的「活力啦啦」；位於峨眉湖畔的中華國際熱愛大自然促進會總會，透過快樂操傳遞幸福、快樂。升旗典禮由泰雅之聲合唱團擔任國歌、國旗歌領唱。

慶設縣140年、縣治遷竹北30年

縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林為洲、多名鄉鎮市長及議員等出席升旗典禮。楊文科表示，明年度縣府預算編列數將近二百八十七億元，創下竹縣有史以來最高紀錄，但是卻完全沒有新增債務，可見縣府財務健全。今年欣逢新竹縣設縣一百四十年，同時也是縣治遷建竹北三十周年，縣府將舉辦一系列慶祝活動，邀請大家參加。

上百名跑友 帶著國旗跑步

昨天清晨五點，竹二十二錸德路跑社上百名跑友，從竹北的伍福宮出發，沿途經過自強北路、勝利七街至竹二十二線，跑過金城武樹，再爬到月桃窩山頭，大家在山上揮舞著國旗，迎向國慶日的曙光。

錸德路跑社在新竹地區有三百多名團員，社長范源金表示、今年是該路跑社第六年舉辦國慶路跑，跑友以實際行動帶著國旗跑步，驕傲表達「我們愛我們的國家，我們要用不一樣的方式，慶祝國家的生日！」

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