一國兩制 黃偉哲：在台灣沒有市場

2019-10-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府昨在西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，市長黃偉哲表示，台灣言論自由，不論政治立場為何，國旗及國家是最大公約數，「一國兩制」在台灣沒有市場。

黃偉哲：國旗及國家是最大公約數

黃偉哲表示，典禮是一個精神象徵，凝聚向心力，雖然大家各自政治立場都有，「台灣人團結在這面旗幟之下 」，所以在世界上昂首挺胸。

他認為，基本上不管是藍是綠，一國兩制在台灣沒有市場，在台灣「只有紅色的人」會去主張一國兩制，即使是藍軍，主張的是「一中各表」，以目前香港動盪趨勢觀察，兩岸的差異將會越來越大。

中國人士撕連儂牆 市長：滿可悲的

黃偉哲說，台灣畢竟是有言論自由的地方，有些中國人士到這邊撕連儂牆，讓人覺得滿可悲、可笑的，為什麼要做這種事情？來自言論不自由地方，卻見不得別人言論自由，就要把它破壞掉，實在令人遺憾。

至於香港「反送中」最後如何演變收場？黃偉哲認為，目前還無法論斷，但台灣在東亞戰略布局有影響地位，香港也是，可確定的是目前「香港反送中」，對區域戰略平衡已經產生微妙變化，而且美國跟中國貿易戰會受到影響，美國現在碰到總統大選，川普有點投鼠忌器，一方面也會顧慮到農業生存，若中國停止買美國農產，可能會影響到美中戰略，是不爭的事實。

昨天升旗典禮，黃偉哲與副市長許育典率市府團隊及民眾參加，並邀請石門國小戰鼓隊精彩表演；市議員僅民進黨議員呂維胤、無黨籍議員周麗津出席。

黃偉哲致詞時表示，「國慶是莊嚴的，假期是歡樂的」，希望大家在為國家慶生，莊嚴面對未來的同時，也在假日跟家人好好休憩旅遊。

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