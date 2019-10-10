玉山圓桌對話 批判區域獨裁霸權興起

2019-10-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕副總統陳建仁昨在玉山論壇主持「亞洲前瞻圓桌對話」，印度前國安顧問兼外交大臣梅農提及，區域內專制獨裁的興起，壓縮妥協談判和溝通對話的空間，「香港反送中就是其中一例」。

玉山論壇昨進入第二天議程，上午由陳建仁主持「亞洲前瞻圓桌對話」，美國國務院副助卿孫曉雅、韓國前通商交涉本部長朴泰鎬、梅農和行政院政務委員鄧振中同台對談。

孫曉雅提到自己在一九九○年代初期就派駐台灣AIT，現在的台灣雖改變許多，但早在那時，台灣就參與APEC、GATT和後來的WTO並做出貢獻，展現對自由貿易的支持，現在仍是美國重視的區域夥伴。

「鎮壓香港反送中 是惡例」

梅農則說，過去三十幾年，亞洲有令人驚豔的發展，但現在因發展失衡、分裂的秩序和權力平衡的改變，未來令人擔憂。梅農也提及，區域內專制獨裁的興起，壓縮妥協談判和溝通對話的空間，「香港反送中就是其中一例」；加上數位攻擊與武器發展等，「全球都有安全問題」，很難由政府一手解決，需要更多合作。

朴泰鎬直言，不論美中貿易戰如何，霸權衝突將成為未來常態，因此他主張重建多邊貿易系統，多簽署高品質的區域貿易協定（RTA）；同時鼓勵台灣企業更國際化，可與韓國在高科技部分合作，提供可靠貨源，貢獻經濟。

陳建仁表示，台灣中研院有許多印度研究員，「這種人才交換對印太區域非常重要，因為自由開放區域需要更了解彼此、分享知識和經驗」。梅農也接著說，印度來台學生一直增加，「這是我們應該往前邁進的共識」，應該加強鼓勵區域內青年的人才交流。

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