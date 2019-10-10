我擬購M109A6自走砲 美支持

2019-10-10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為強化我國防衛能力，國防部欲向美國採購M109A6自走砲。據透露，美國國防部副助理部長海大衛七日在「美台國防工業會議」晚餐演說時，除談到我國不對稱戰力建軍方向，也主動提及這項軍備。海大衛於會後記者會表示，不評論特定軍售，但美方欲進一步和台灣進行防務合作。

海大衛︰進一步與台進行防務合作

與會者轉述，海大衛在晚餐專題演說時，先是提及美國宣布售台的M1A2戰車、F-16V Block70戰機，都是依循「台灣關係法」的精神；隨後海大衛簡短提及，M109A6自走砲也將依循此原則。美國售台軍備，皆協助台灣具自我防衛能力。

不過，海大衛未於會中明確談論，美國政府對於我方爭取採購M109A6自走砲的態度、程序、准駁與否等細節。海大衛在會後記者會被問及此事時稱，他不評論特定軍售，但美方欲進一步和台灣進行防務合作。

海大衛也在演說中表示，美國國防部致力協助台灣實施「整體防衛構想」，也盼台灣建構高機動性的飛彈、短程防空系統、小型作戰艦艇等軍備，這些都適用於我國地理環境和島嶼防衛任務，且上述系統操作與維護成本，都比傳統正規戰力更低廉。

國防部長嚴德發上月底在立法院證實，我國的確向美國爭取採購M109A6自走砲，並稱這款自走砲變換速度快、威力大，符合防衛作戰需求。雖此項預算未在國防部明年度公開預算中呈現，但據了解，此建案可能比照M1A2戰車採購案，先編列於機密預算，美方首肯後，才會改編於公開預算之中。

我國現役主力自走砲為M109A2、M109A5及M110A2等，已服役逾廿年。別稱「帕拉丁」（Paladin）的M109A6自走砲，具備更強的獨立接戰能力、戰場存活性，且配有自動射擊管制系統、半自動彈藥裝填系統，可維持較高射擊效率。M109A6從接獲命令至射擊第一發砲彈，耗時不到一分鐘。

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