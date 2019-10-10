看ＮＢＡ事件 克魯茲︰美公司不必接受中共審查

2019-10-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議員克魯茲昨抵台訪問，他在記者會主動提及近日全球熱議的中國施壓ＮＢＡ事件，克魯茲說，他反對美國公司接受中共審查，因為中共的目標是讓所有人對壓迫噤聲，「我們有說出真相的義務」。

克魯茲表示自己是火箭隊的忠實粉絲，火箭隊總經理發布了一條相對無害的推文，支持香港人民追求自由，「我敢肯定他不認為這會給中共政府帶來太大的影響」，但他們的反應超乎他本人預期。

克魯茲接著說，中共立即施以制裁，切斷贊助、網路直播和電視轉播，「中國市場是一大筆錢」。不幸的是，ＮＢＡ一開始沒有展現出勇氣，反而道歉，「這就是想要進入中國市場的樣子」。

「台灣能對抗壓迫 我站在這裡感驕傲」

克魯茲強調，他不認為美國公司應受中共審查，因為中共的目標是讓所有人對壓迫噤聲，而「我們有說出真相的義務」。他同時讚揚台灣，正是這樣說真話、對抗壓迫的存在，「我為自己能站在這裡感到驕傲」。

克魯茲說，建立商業來往，不代表必須對人權侵犯行為緘默，當看到中國的迫害、關押超過百萬維吾爾人、人們遭受酷刑和謀殺，「這是錯誤的」，他相信真實的力量就像「黑暗恐懼光明、謊言害怕真相」。

克魯茲指出，如今全世界的目光都注視著香港，看著香港人民冒生命危險追求民主自由。他回顧，柏林圍牆之所以倒塌，不是被美國陸軍坦克或導彈拆除，而是思想自由的力量摧毀了它，「這就是台灣和香港如此重要的原因，因為你們有自由的觀念，中共感到害怕」。

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