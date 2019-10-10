今發表國慶談話 蔡：提振台灣人的國家自信

2019-10-10

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今將出席國慶大會並發表講話，面對中國升高對台壓力，蔡總統在這篇主題為「堅韌之國，前進世界」的講話中提出「三個必須」，呼籲團結、堅守民主、壯大台灣；也揭示下階段的國家目標，是要提振台灣人的國家自信，在自由民主旗幟下的一致團結，將會讓台灣更為強盛，一天比一天更加進步。

總統府發言人黃重諺轉述，總統國慶講話分為四部分，首先說明當前國家所面對的變局，台灣必須加快國家實力的厚植，穩健的因應，她也會挺身捍衛國家主權，為國家守住生存的空間。

其次，蔡總統將進一步說明過去多年來，全體國人共同經歷種種挑戰，無論是國際的經濟危機、來自對岸的武力威脅、重大的天然災害，台灣人都沒有倒下。相反地，全體國民都能把危機化為轉機，站起身來、一次一次地把台灣發展得更好，也凸顯了台灣人無比的韌性。

結合理念相近國家

確保台海和平穩定

第三，面對中國種種進逼，總統指出，做為印太區域守護民主價值的第一道防線，除了善盡國際義務，結合理念相近國家共同確保台海的和平穩定，而當務之急，總統提出「三個必須」：台灣人必須團結，以對話和共識，讓國家在正確的道路上繼續前進；必須堅守自由民主價值，為下一代保障得來不易的自由；必須持續壯大台灣，讓台灣在過去三年產業升級轉型、國際多元布局下站穩發展腳步，更大步向前。

將衝刺連任的蔡總統也在演說最後部分談到未來的國家目標，蔡強調，將重振台灣人的自信，讓台灣成為世界不可或缺的台灣。第一，讓全體國民團結在自由民主旗幟下，捍衛主權；第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓人民富足、國家強盛；第三，走向世界，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

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