國慶登硬漢嶺 侯友宜：愛國心意一樣

2019-10-10

〔記者何玉華、邱書昱、施曉光／綜合報導〕今天是雙十國慶，新北市長侯友宜上午率領市府各單位主管，手持國旗登觀音山攀硬漢嶺；侯友宜昨天表示，很早（九月上旬）就規劃在國慶連假率主管走出室外，分享工作心得並凝聚團隊合作。至於愛國方式，每個人不同，心意相同就好；侯友宜笑說，硬漢嶺不好爬，擔心有主管爬不上去，所以沒有敲鑼打鼓宣傳。

侯：攀登硬漢嶺 9月上旬就規劃了

新北市政府曾在去年和前年辦國慶升旗活動，今年沒有續辦，市府於八日宣布侯今上午率主管拿國旗攀硬漢嶺，媒體昨問為何沒充分宣傳？

突接到同步辦升旗 市府來不及改變

侯友宜表示，國慶日攀登硬漢嶺的活動在很早就規劃了，後來才突然接到國民黨中央黨部通知，盼執政縣市同步舉辦國慶升旗活動，但市府已來不及改變。侯說，他過去當副市長近八年，新北市也只辦過前年和去年的兩次國慶升旗，新北市主要仍是在元旦擴大舉辦升旗活動，國慶活動則有自己的規劃。

坡度陡怕主管爬不上去 未特意宣傳

侯表示，硬漢嶺的階梯很多、坡度也陡，擔心有主管爬不上去，也考量人數太多勢必造成交通壅塞，所以沒有敲鑼打鼓宣傳，市府歡迎大家參加，這次以市府團隊為主軸，帶國旗登頂，用行動證明市府團隊成員雖然忙於公務，也很重視健康，有健康的身體才能打造不一樣的新北市。

侯友宜說，爬硬漢嶺也證明一件事，愛中華民國是一種堅持、是硬漢的精神，更是融入內心裡面往前走的力量，不怕任何困難、挑戰，用堅定的心往上走，新北市愈來愈好，中華民國就愈來愈好，這就是市府的態度。

對於有韓粉批評市府今年未辦國慶升旗，侯友宜強調，「我是中華民國養大的，一生奉獻中華民國」，愛國心不容質疑，他全心全意守護新北市民的安全就是愛國的表現。早年當刑警時，在槍林彈雨、生死交關時都不顧自身安全，隨時做好為國犧牲的準備，「愛國家在我心中已根深柢固、永不改變！」

民政局長柯慶忠表示，在九月上旬就規劃這項活動，今早七點十五分到七點半在觀音山遊客中心集合，預計九點至九點半登頂。

國民黨：辦升旗是「提議」不是「動員」

對於吳敦義要求藍營執政縣市同步舉辦國慶升旗典禮，國民黨發言人歐陽龍昨天表示，吳敦義只是「提議」、「建議」，不是「動員」或「命令」。

歐陽龍說，外界指侯友宜拒辦升旗典禮，但侯友宜今天率隊帶著國旗登山，況且新北市的國旗已經「滿坑滿谷」，藍營十五個執政縣市也都掛滿國旗，他強調「主席與任何縣市長毫無齟齬」。

韓粉今天自辦「庶民雙十升旗日」活動，在捷運三重站出發，經五股、蘆洲、新莊，再到板橋區，下午二點到台北國父紀念館參加升旗活動，與韓國瑜妻子李佳芬會合。

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