韓國瑜請假拚大選 議員批放生高雄市民

2019-10-10

〔記者王榮祥、陳文嬋、黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜傳出本月十六日開始請假，全面投入總統大選，職務將由副市長葉匡時代理；時代力量高市議員林于凱痛批韓國瑜「平日拚市政、週末拚選舉」承諾再度破功，放生高雄市政與市民，連演都不演了。

市府、韓競辦：沒接到確定請假消息

高雄市政府與韓國瑜競選辦公室對此則是異口同聲表示，目前沒接到確定請假消息。

韓國瑜昨在唯一一場聯訪被問到何時開始請假？疑似不想再失言，僅拱手回答「謝謝大家」、「大家辛苦了」等九字。

林于凱 、林智鴻要求韓快請辭市長

林于凱指出，先前新聞局曾說，市長若有請假，一定會跟議員報告，結果議員同事間不僅沒收到所謂的報告，連在議會質詢市長的職權都被剝奪。

他認為，韓國瑜請假這段時間，仍是市議會質詢期間，市長竟可在議會最重要會期不在崗位，甚至在總質詢時計畫出國訪問，恐怕整個會期完全無法質詢市長、討論市政。

他呼籲韓國瑜，要拚總統大位，就趕快把市長辭了，不要再把高雄當備胎，「讓高雄的市府官員和人民，承擔你不負責任的種種行為！」

康裕成：市長請假按慣例要議員同意

民進黨高市議員康裕成表示，市長要請假，當然要經過議員同意，這是高雄市議會的「慣例」，不過沒有白紙黑字！

民進黨議員林智鴻表示，韓國瑜有三個抉擇、四種發展，請假選總統就是能撈就撈，把高雄當備胎，韓國瑜發大財，將成為台灣史上海撈最大的選舉暴發戶，他要求韓國瑜請假不如請辭，為高雄市民負責，為國家節省國庫。

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