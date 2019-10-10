明年度總預算2266億 議員憂難執行

2019-10-10

〔記者張菁雅／台中報導〕市議會九日一讀通過明年度台中市總預算案暨附屬單位預算二千二百六十六億餘元，較上年度增加三三○．五二億元。藍綠議員都質疑預算規模如此龐大，市府恐怕無法執行。市長盧秀燕則說，「敢要預算就要做好事情」，未來將確實落實執行率，健全財政紀律、有效施政。

主計處長蔣建中說明，明年度總預算案暨附屬單位預算規模為二千二百六十六．○六億元，較上年度一千九百卅五．五四億元，增加三三○．五二億元，主要用於幼兒教育補助、社會住宅、老人健保補助等。

財政局長羅仙法指出，明年總預算歲入總額一千二百九十三．五四億元，歲出預算總額為一千四百一十四．九一億元，歲出、歲入預算差短一百廿一．三七億元，全數以賒借收入籌應；而明年歲出、歲入預算差短較今年減少卅六億元，主因為自有財源增加。

不過，國民黨議員楊正中表示，明年預算規模之大是空前絕後，他擔心市府能否有效率執行。民進黨議員李天生也說，從未看過如此龐大的預算規模，之前看不到市長宣示重大作為，不知道要把台中市帶到哪裡。

民進黨議員陳淑華痛批，盧秀燕過去批評前朝債留子孫，如今自打嘴巴。另外，明年光是區段徵收作業就賣地高達一百六十七億元，平均地權基金繳庫高達一百廿五億元，「用賣祖產的錢來編明年度預算，完全的敗家市長」。

盧秀燕則說，明年總預算雖創歷史新高，但舉債幅度五年來最低，不僅顯示市府收入增加，也代表市府確實遵守財政紀律，並有效調度資源。

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