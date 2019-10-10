未能完全解決空污 盧秀燕道歉

2019-10-10

〔記者張菁雅／台中報導〕市長盧秀燕九日在市議會進行施政總報告，由於近日空污嚴重，民進黨議員戴上黑色口罩，要求盧秀燕先道歉再報告。盧秀燕則表示，對於上任以來，未能夠完全解決空污，深感自責與道歉，也會概括承受，市政團隊不會氣餒也不會退卻，將繼續奮鬥。

議會開議 綠營議員戴口罩抗議

台中市這幾天空污嚴重，市議會一開議，民進黨議員陳世凱就提出權宜問題，表示盧秀燕喊出「市長換人，空氣換新」，但現在空氣沒有換新，盧秀燕必須好好向市民道歉，再進行施政報告，這樣才有意義。

藍營議員不甘示弱 持標語互嗆

民進黨議員也戴上黑色口罩，高舉海報並大喊「先道歉再開會」、「市長換人空氣沒換新」，包圍住盧秀燕。國民黨議員不甘示弱，手持「中火加二部機組你同意嗎」、「空污蔡踹來共」等標語，高喊「蔡英文下台」。雙方陣營不僅互嗆，還為了卡位而推擠，現場吵成一團，主席張清照只得宣布休息。

盧自責與道歉 表示將繼續奮鬥

恢復開會後，張清照請盧秀燕在施政報告前先報告空污問題。盧秀燕表示，空污是台中市近五年來最嚴峻也最艱鉅的市政議題，上任九個月以來，她對未能夠完全解決空污問題，深感自責與道歉，市政團隊不會氣餒也不會退卻，將繼續奮鬥，希望議會支持市府對抗空污，包括要求中火減煤到一千一百零四萬公噸，中火老舊機組除役，等於是六部燃煤機組加二部燃氣機組，而非十部加二部。

另外，施政總報告提到今年一至八月台中PM2.5均值較去年同期改善二．一微克。民進黨議員江肇國表示，今年下雨天數比去年多卅天，PM2.5均值才會下降，因此改善空污「期待市長不如期待下雨」。

盧秀燕指出，今年一至八月空品改善不只是天候因素，去年五至八月，中火十部機組火力全開，今年在市府緊盯下，不再火力全開，與空氣品質改善有因果關係。

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