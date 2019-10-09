撕台大連儂牆 中客遞解出境

2019-10-09

〔記者劉慶侯、林良昇、姚介修／綜合報導〕來台旅遊的中國籍男子李紹東，本月七日涉嫌在台灣大學撕毀連儂牆標語，遭警方以現行犯移送台北地檢署，北檢昨對李男做出緩起訴處分並解除限制出境，並於昨晚九時五十分強制搭機遞解出境，管制五年內不得再入境，這也是國內發生的外籍人士涉嫌毀連儂牆標語，遭強制遞解出境的首例案件。

李男以自由行名義來台觀光，卻前往台大連儂牆撕毀各式海報，經台大學生會提起告訴，李男依毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

李男偵訊時否認受人教唆，他供稱本月一日與妻子來台自由行，前幾天的行程在中南部，前天才到台北市並到台大校園參觀，看到連儂牆上的內容一時氣憤，才動手撕毀牆上海報。

管制五年內不得再入境

移民署七日依大陸地區人民來台從事觀光許可辦法規定，有事實足認為有犯罪行為、從事與許可項目不符之活動，廢止李男停留許可。現經台北地檢署作出緩起訴處分，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第十八條規定，強制李男出境並管制五年內不得再入境。

蘇︰逮捕遞解出境「剛好而已」

針對中國遊客破壞「連儂牆」情事，行政院長蘇貞昌昨稍早在立院答詢表示，從沒有自由民主的國家來台灣破壞自由民主，「我很不同意」，如果為犯罪目的而來，要立刻逮捕，遞解出境「剛好而已」。

蘇揆指出，不容中國極權統治下的人來台灣，不好好看看我們的自由民主社會開放，卻到我們的民主牆上做違法的事，台灣不只不歡迎，是根本不容許。

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