「不曉得港人為何戴口罩…」 柯說開玩笑 港生批作秀、帶風向

2019-10-09

〔記者沈佩瑤、郭安家、吳柏軒／台北報導〕台灣民眾黨日前才在臉書貼出蒙面照撐港，黨主席、台北市長柯文哲前晚在「第三屆華人直播金羽獎」致詞，卻開玩笑說「不曉得香港人為什麼要戴口罩，不過在台灣，戴口罩最大的理由是怕被口水噴到」，柯這番言論引發批評聲浪，但柯昨卻辯稱選舉到了，這種帶風向的行為，他很不喜歡。在台港生則要求柯文哲自重，不要用香港議題作秀、帶風向。

台灣藝術大學的香港學生張姓同學質疑，香港情勢非常嚴峻、多人傷亡，柯文哲卻還覺得此事可以開玩笑？無疑是對香港人不尊重，且柯是公眾人物，發表意見要對公眾負責，而現今無論台灣、香港等的反蒙面法都有不正當性，政治人物應有擷取資訊的管道，也應善盡責任，把正確資訊傳遞出去，然而柯文哲卻將香港事件當作時事梗，為自己獲得政治利益，反而是對香港人的二度傷害。

張同學說，他希望柯文哲自重，不要用香港議題作秀、帶風向，反而讓香港反送中事件失焦。

在台港人組織的「香港邊城青年」認為，香港人原來「免於恐懼的自由」一步步被剝奪，且對香港人來說，這次的重要性是決定香港的現在與未來，並不是柯市長輕輕一句玩笑就帶過的情況，對柯的言論表示遺憾和十分失望，希望柯市長能更深入了解香港的現況。

台北市議員苗博雅直言，言論自由的社會，不是不可以開玩笑，但挑選敏感議題來開玩笑，又沒有能力讓人感覺幽默，反而冒犯或傷害別人，就該勇敢承認錯誤，虛心接受批評；首都市長如果自以為是喜劇演員，踩著其他城市的傷痛，自以為幽默，是相當失職的。

議員︰柯戲謔人權

台北市議員林亮君表示，柯文哲就是不承認自己失言，不想正視問題，就用其他方式指控外界帶風向，她呼籲柯若老是用戲謔角度談人權、兩岸政策議題，會被外界質疑把國家利益放哪裡？

媒體昨詢問柯是否要澄清，但他態度強硬表示，香港為什麼戴口罩大家都曉得，就是怕被秋後算帳啊，所以他才會開玩笑說在台北戴口罩是怕被口水噴到，「你不是看到到處在噴口水了。」

但這個「時事梗」有不少香港人都覺得不好笑，柯則說，這個社會常都笑一笑就算了，需要每件事情都擴大、帶風向嗎？坦白講，對於目前選舉到了，這種帶風向的行為，「我很不喜歡」。

由於該段致詞影片目前在網路上瘋傳，柯文哲說，自己還是有邏輯的人，前後講，邏輯都不太會有什麼問題；柯又說，自己覺得很奇怪，「我沒有選總統，他們這麼焦慮幹什麼」。

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