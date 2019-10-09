安倍晉三賀電疑雲 謝長廷：日方沒說是假的

2019-10-09

〔駐日特派員林翠儀、記者呂伊萱、林良昇／綜合報導〕我駐福岡辦事處四日舉辦國慶酒會，會中罕見出現日本首相安倍晉三及副首相麻生太郎的賀文，但日本政府澄清並未發出賀電。駐日代表謝長廷表示，日方僅說沒有發賀電，並未說賀電是「假的」，外交非常微妙，「假的是犯罪行為，那他這講法是什麼意思？這就是外交」。

立委批外交烏龍

蘇揆：應該查處

福岡辦事處四日提前舉辦國慶酒會，現場投影幕秀出安倍晉三及麻生太郎的賀文，還雙雙以「中華民國」稱呼台灣，十分罕見；但日本內閣官房副長官岡田直樹七日主持記者會時表示，安倍沒發出媒體提到的賀電，對於台灣，日本政府的立場就如一九七二年日中共同聲明所載明。

國民黨立委蔣乃辛昨在立法院質詢時批評是外交烏龍，一定要處理。行政院長蘇貞昌表示，日本首相若直接稱呼我國國名，是何其重大？受過外交訓練又公職在身的人更應嚴謹，該行為確有不當，應該查處。

外交部昨指出，福岡辦事處是接獲長期信任的政壇友人轉交，查證後了解日方未列入官方紀錄，「我方與日方均充分了解情形，我方並掌握日方立場」。外交部也重申台日關係友好，溝通管道順暢，本案將遵照行政院長的指示，依據查明結果，做必要處置。

駐日處雙十酒會 安倍母親道賀

駐日代表處昨晚也在東京提早舉行國慶酒會，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子連續第三年親臨會場，致詞時再次感謝台灣在東北大地震和熊本地震時的支援。她表示，台日長期以來建立深化且友好的關係，希望這樣的關係能長久持續下去。安倍的胞弟岸信夫也到場致意，並和母親、謝長廷一同接受媒體拍照。

昨天的國慶酒會有「日本台灣交流協會」會長大橋光夫、日本國會「日華議員懇談會」會長古屋圭司，以及約一一○多位日本參、眾議員親自撥冗與會。此外，教廷、宏都拉斯等我邦交國，以及與我國理念相近國家的使節等，均出席祝賀，日本主流媒體及社會各界重要貴賓、旅日僑胞等共計約一七○○人出席，冠蓋雲集，場面盛大。

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