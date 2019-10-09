駁柯「兩岸關係30年最差」 蔡英文：沒有好壞 只有國家利益

2019-10-09

〔記者呂伊萱、林良昇、蘇永耀、沈佩瑤／台北報導〕外交部長吳釗燮日前指「台美關係四十年來最好」，被台北市長柯文哲酸「但兩岸關係是三十年來最差」；蔡總統昨回應，兩岸關係沒有好壞問題，只有國家利益問題，政府的兩岸政策採取非常理性的立場，在中國進逼下不挑釁、不冒進，堅守國家立場。

蔡總統昨在「玉山論壇」會前接受媒體聯訪，媒體提及柯文哲批評吳釗燮的發言，並詢問總統看法。

蔡英文回應，兩岸關係沒有什麼好壞問題，「只有我們國家利益的問題」，這幾年我們的兩岸政策採取「非常理性」的立場，在中國步步進逼的情況下，「不挑釁、不冒進、堅守國家立場」，兩岸交流維持正常，倒是中國自己用觀光客做為政治手段。

針對兩岸關係，行政院長蘇貞昌昨在立法院在答詢時也表示，今年一月二日，習近平宣布一國兩制台灣方案，台灣當然不能配合，一定要守住底線，絕不能失去主權。他說，香港跟中國合在一起，從繁榮漸漸走向動亂，中國答應五十年不變，現在二十幾年都變了，所以屈膝求饒，換不來更好。

對於柯文哲批評「目前兩岸關係是三十年來最差」，蘇貞昌昨也回擊，指現在不只三通，一年雙方都是百萬人往來，數字一看就知道，講成比以前糟，相關數字就可以打臉。對此，柯文哲得知後再反譏：「如果真的這麼自我感覺良好，那也沒有辦法。」

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