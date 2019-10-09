邀郭台銘參加升旗 柯文哲挨批公器私用

2019-10-09

〔記者沈佩瑤、郭安家、蔡思培／台北報導〕雙十國慶將至，台北市政府昨證實，將邀請鴻海集團創辦人郭台銘，以「企業領袖」身分，和市長柯文哲一起出席升旗典禮，破天荒舉動也讓原本單純的國慶活動飄政治味。對此，台北市議員游淑慧批評，柯不務正業、公器私用，把市府活動變成自己政治舞台，酸柯不選總統還硬要上台跑龍套。

郭柯合作態勢明確，繼日前一起拍攝定裝照後，柯市府更藉著國慶升旗機會，邀請郭以「企業領袖」身分出席，打破以往僅邀請局處首長、議員的慣例。

台北市政府副發言人戴于文解釋，國慶升旗典禮為全體市民一同參加的活動，市府歡迎社會各界人士參與，絕對沒有任何政治立場，請外界不要過度解讀。

但市議員游淑慧聞此直言，柯都在不務正業，把北市府活動變成自己政治宴會的場合，邀請自己政治合作的貴賓；上次市府辦八二三砲戰紀念音樂會，還有邀請立委王金平，若這次沒有，那柯就太現實了。

北市府將於十月十日上午七點半在市民廣場舉行升旗典禮，當天北市也會推出三千個第五代嗡嗡包，六點半開始發放兌換券，民眾可於八點整開始憑券兌換嗡嗡包。這次的包體跳脫過去單色包款的設計，融入了國旗紅藍白三元素，上面還有著「TAIPEI」的字樣。

值得注意的是，每年北市府都會在國慶時於馬路上插掛國旗，不過近五年來國旗數量逐年下降，從二○一五年的三千多面降為今年一四六五面。

民政局表示，歷年來國旗都是插掛路燈桿、陸橋、綠地安全島，但是因為安全島的國旗，容易有傾倒、損毀問題，為了安全與國旗的完整，近年來逐漸減少綠地安全島的插掛數量。

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