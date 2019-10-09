國防工業會議 美關切台灣役期太短

2019-10-09

呼籲我方 強化不對稱戰力、戰力保存

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國後備戰力再受關注！今年「美台國防工業會議」在美東時間十月六日至八日登場，與會人士透露，雙方在七日的會議中，就我國國防議題交換意見，美方除籲我方強化不對稱戰力、戰力保存，亦關切我國後備戰力，在我國軍事訓練役男役期較南韓、以色列等國短的背景下，盼我方思量如何建置「有戰力的後備兵力」，並有效衡量人事支出。

美台商會於六日至八日在美國馬里蘭州主辦「美台國防工業會議」，邀請我國產、官、學人士參加，就兩國軍事交流與建軍議題交換意見。

盼我思量 建置「有戰力的後備兵力」

據透露，美方認為，國軍走向以志願役官兵為主體的「募徵併行制」後，常備役軍事訓練役男的役期只剩四個月；相較之下，南韓、以色列的義務役官兵役期皆長於我國。

雖美方未就我國役男的役期長短或後備戰力具體環節提出建議，亦非呼籲我國走長役期徵兵制的回頭路，但據了解，美方明確期盼我國能通盤思量，如何發展「有戰力的後備兵力」，並有效衡量人事支出。

南韓、以色列役期 至少一年八月起跳

根據南韓、以色列的兵役制度，南韓役男須服役一年八個月至一年十一個月；以色列則採「全民皆兵」，男性須服役二年半、女性二年。相較之下，我國役男僅服四個月軍事訓練役，役期明顯偏短。

美方並非首次對我國兵力組成和成本提出意見。美國國防部提出的「二○一八年中國軍力報告書」，曾提及我國官兵招募與訓練費用成本高，以及和其他預算牽制的現象；美國在台協會主席莫健也曾關切，相較於南韓、以色列等國維持徵兵制，我國推動募兵須做好準備與自我防衛決心。

不過國防部估算，國軍人事支出比重，將在二○二九年降至國防預算的卅九％；另，國軍已將志願役官兵視為主要教召對象，並提升訓練強度，搭配民物力加入演訓等作為，多方落實後備戰力。

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