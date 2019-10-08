台聯撐香港 籲小英射出「三支箭」

2019-10-08

〔記者謝君臨／台北報導〕為了抗議香港警方對年輕人開槍、港府頒布「禁蒙面法」，台灣團結聯盟昨於香港駐台經貿辦事處一樓大門召開記者會，以撕毀、踩踏中國五星旗的方式，抗議中共對香港人民的暴行，並支持香港臨時政府宣言及香港獨立，呼籲蔡英文總統應儘速射出「三支箭」，修訂「中共代理人」、「反滲透法」及「難民法」。

台聯文宣部主任潘厚勳表示，「反送中」行動抗爭至今已長達近四個月，港府於十月一日放寬使用武器限制，五日更頒布「禁蒙面法」；而在抗爭中，一名十八歲學生胸口遭警方近距離槍擊，一名十四歲少年腳部也遭槍擊，中共政權猶如德國納粹，鎮壓暴行喪心病狂，呼籲各國對中國祭出經貿制裁。

前立委、台聯組織部主任周倪安指出，中共政權這樣的暴行，竟仍是聯合國人權理事會的一員，我們看到很多參與抗爭的香港人，把遺書寫好放進背包，這現象也告訴台灣人民，「一國兩制」是不可行的。

「中共已經開槍了，台灣人還在做什麼？」台聯社運部主任歐陽瑞蓮對蔡英文總統喊話，指蔡現在不只是搶到槍，還擁有三顆子彈，應儘速修訂「中共代理人」、「反滲透法」及「難民法」，修法上路後，國安才得以延續。

潘厚勳並向香港駐台經貿辦事處代表遞交抗議書，台聯一行人也在現場高喊「反集權、撐香港、護台灣」等口號，最後更當場撕毀五星旗踩踏，嚴厲譴責中共暴政。此外，台聯也要求港府立即停止射殺無辜、撤回禁蒙面惡法。

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