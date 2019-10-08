中客撕台大連儂牆 將驅逐出境

2019-10-08

〔記者吳柏軒、姚岳宏、錢利忠／綜合報導〕中國籍男子李紹東偕同妻子來台自由行，昨天上午卻前往台灣大學學生活動中心，涉嫌撕毀破壞學生會設置聲援「香港反送中」的連儂牆，剛好被張姓台大生目睹，張生錄影蒐證並通知校方，校方立刻報警，台大學生會堅決提告，廿九歲李男被依毀損罪嫌送辦。

台大學生會 堅決提告

台北地檢署昨晚複訊後，依毀損罪嫌將李男限制出境及出海，並責付給他二姑，不排除以快速偵查終結程序，向法院聲請簡易判決處刑。據悉，李男已違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，停留許可將被移民署撤銷並驅逐出境，列為「不受歡迎人物」，管制五年內不得再來台。

警方︰直奔連儂牆 早有預謀

據了解，李男及廿六歲劉姓妻子自稱從事建築設計工作，他們十月一日來台自由行環島，預計九日離開，昨天他們從宜蘭北上，上午進入台大校園。李男說，經過發現連儂牆上的文字都挺反送中，內容很不堪，一時情緒失控，才動手毀損海報，不了解這樣會觸法，否認受人教唆。

台北市警局大安分局表示，中國觀光客進入台大校園、直奔連儂牆破壞，顯見早有預謀，對他們的說法予以保留。

台大學生會表示，該連儂牆空間是由學生會借用，並與校內同學一同展設，李男當時將整面海報全數撕下，還意圖將撕毀的海報帶走，學生會絕不息訟寧人。

依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第十六條第一項第四款規定，中國人民申請來台從事觀光活動，現（曾）有事實足認為有犯罪、違反公共秩序或善良風俗之行為者，得不予許可；已許可者，得撤銷或廢止其許可，並註銷其入出境許可證。

移民署指出，後續將視司法機關偵審結果，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第十八條第一項第二款規定，對李男限令或強制出境，且管制五年內不得再入境。

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