視察馬祖國軍操演 蔡︰要保持最強戰力 捍衛台海

2019-10-08

〔記者蘇永耀、俞肇福／綜合報導〕蔡英文總統昨前往馬祖視導「陸軍航特部兩棲偵察營偵三連」及「陸軍南竿守備大隊混砲連」，並頒發加菜金感謝國軍弟兄姐妹的辛勞付出。總統再次強調，和平從來不是靠別人的施捨，而是靠我們自己捍衛，一定要隨時保持最強的戰力，共同面對挑戰，打造更精實的中華民國國軍，捍衛台海的和平。

蔡總統昨在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴、連江縣長劉增應、立委陳雪生等人陪同下，首先抵達「陸軍航特部兩棲偵察營偵三連」，聽取部隊任務及裝備介紹，視導蛙人操及綜合格鬥操演；隨後前往「陸軍南竿守備大隊混砲連」，視導國軍M1型240公厘榴砲射擊操作實況。

蔡英文昨透過臉書表示，謝謝每位國軍弟兄姐妹，肩負起守備馬祖、捍衛國家安全的責任。她再次強調，一定要隨時保持最強的戰力，共同面對挑戰，打造更精實的中華民國國軍，捍衛台海的和平。

蔡總統昨也在交通部長林佳龍陪同下，於馬祖參加「媽祖昇天祭」活動，並為民進黨籍立委參選人李問加油。李問在座談時，說明他對馬祖的青年創業返鄉等「觀光文教五支箭」政見；蔡當場承諾，只要有助於馬祖發展的需求，政府絕對全力支持。

蔡英文表示，政府已核定新「台馬輪」十一．四億元的造船經費，並啟動馬祖大橋的綜合規劃作業，更推動航空運輸及醫療直升機專機駐地等計畫，讓馬祖鄉親回家的路更安全也更方便。她強調，政府推出「擴大暖冬遊補助」方案，離島再加碼一千元住宿補助，希望大家來馬祖感受宗教文化等人文風情。

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