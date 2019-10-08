美台國防工業會議 我盼合作後勤維護

2019-10-08

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美台國防工業會議正式議程於美東時間七日上午正式登場，根據國防部副部長張冠群的書面講稿，指未來對美武器採購將不只是取得主裝備，對於長期服役的後勤維護能量，台灣也非常重視，希望是未來的合作重點。

這次美台國防工業會議，除率隊的國安會副秘書長陳文政、國防部副部長張冠群外，民進黨立委王定宇和國民黨立委許毓仁、江啟臣也出席此次會議。另，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團成員黃介正受訪表示，會藉此機會傳達國民黨若重返執政的國防政策延續、創新作為，並確保已定案與簽約的軍購和軍事合作不轉向。

對於美方近期通過多項軍售案，以個案處理，而非以往包裹出售，張冠群認為，這有助台灣隨時基於防衛需求提出採購項目，軍購案期程更具可預測性，有利整體建軍規劃與預算編列，更有助戰力提升 。

張冠群提及，配合美國近期售台M1A2T型戰車與F-16V戰機，產業可進一步與台廠合作，協助在台建立廠級維修能量，不僅可協助降低維護成本，並可提升維修效率、增強台灣作戰持續力；也能藉由建立在地維修供應鏈，有效提供亞太區域其他國家長期整體後勤維保服務，有助美國未來在區域間的軍事裝備妥善率，達到資源共享、互惠互利的目標。

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