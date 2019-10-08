歌聲挺港 中山學子告別連儂隧道

2019-10-08

〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學學生會在西子灣隧道口設置「連儂隧道」，昨晚落幕，學生們用歌聲送別「連儂隧道」，大家以手機的燈光照亮隧道，也照亮台灣與香港，學者吳叡人演講強調，台灣與香港同被中國壓迫，「唇齒相依、共同命運」，就這個角度，香港就是台灣，台灣就是香港，台灣的連儂牆就是與香港共同對抗中國的戰場。

撐香港 中研院吳叡人：港台唇齒相依

西子灣連儂隧道昨晚落幕，學生們舉辦「榮光那頭再見」晚會，中研院台灣史研究所副研究員吳叡人受邀演講，他表示，香港連儂牆凝結香港人的共同體意識，也是展現香港共同體的媒介，這次反送中運動向全香港擴散，也向全世界擴散，「而每座連儂牆都是小香港，都是被世界擁抱的香港。」

吳叡人說，世界各地的連儂牆中，台灣的連儂牆對香港的意義最重大，同被中國壓迫，就這個角度，香港就是台灣，台灣就是香港，台灣的連儂牆就是與香港共同對抗中國的戰場，我們在這裡不是來歡樂，是做戰爭前的準備。

吳叡人說，這場運動的主戰場在香港，但戰火已燒到台灣，當中國人跑到台灣各地拆連儂牆時，就是把戰火帶到台灣，革命的鐵律就是在地革命，每個人身在哪裡，就在哪裡革命。

中山大學學生會長莊皓鈞也表示，在台灣自由土地上，每個人都能表達意見，期待每個來到台灣的人，都能學習這種精神，創造一個讓所有人都能自由說話的地方，就是連儂隧道的初衷，更是台灣的可貴，台灣人應該挺身守護這樣的地方。

香港學生鄧俊儒也說，中山連儂隧道提供一個舞台，讓所有人發揮創意、用不同的方法把聲援香港的心留在隧道，雖然與隧道告別，但其代表意義永記在大家心中，為香港加油、為香港打氣，光復香港、時代革命。

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