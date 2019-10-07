《焦點評論》如果在台灣

2019-10-07

記者鄒景雯／特稿

台灣為什麼要持續關切香港問題，因為香港就像是面照妖鏡，可以顯像出大家對於中國的政治態度；注意，這裡強調的是政治態度，既不是文化態度，也不是歷史態度。政治態度就是生活制度的選擇，這在台灣是非常重要的價值核心。

香港這面鏡子最近照到了什麼？一個左彎右拐、就想繞出一個梗來給香港示威民眾安上「暴民」罪責的例子，就是這麼一個句型：「如果在美國」。為什麼舉例美國？這個國家在台灣被公認為民主最發達的國度，以美國為標竿，似乎認為可以說服許多爭執。這話是這麼說的：反送中這種事情，如果在美國，早就血流遍地。意思是，四個多月來，現在才發生香港警察槍擊事件，已經「很克制」，可以讚揚。

公開說這話的人，是馬英九執政時代的國安會諮詢委員，等於是總統的戰略部隊。這種政權的本質，想想還真是令人不寒而慄，那八年，台灣不知道是怎麼撐過來的？難怪會釀出二○一四年太陽花事件，一切都有脈絡可循，三一八實在是造反有理。

這類台灣版的「建制派」，論事完全不堪檢驗，他們說這事如果在美國發生，問題是在美國並不會推動逃犯要送英國審判的條例；美國也不是英國「一國兩制」的特區，本身具有成熟的憲政運作、國會制度；英國更不是一個有人治、無法治的國家。因此根本就沒有這樣的如果，又何來血流遍地？

與其扯淡「如果在美國」，不如假設「如果在台灣」，還比較切題一點。因為台灣歷經過三十八年的戒嚴統治，曾有過終身元首、萬年國會、沒有民主普選的過去，也確實發生過多次群眾示威運動之後，被軍警特血流遍地的各種歷史記憶，倘若這位國民黨前國安高層改稱：如果香港這些人，是在台灣發生這些事情，以當年的國民黨政府，肯定早就讓他們血流遍地。這即是非常精準的描述，一點瑕疵也沒有。

台灣人，就是這樣走過來的。

也因為如此，今天台灣人在看待香港問題時，基於豐富的經驗累積，格外有所共鳴。那就是民主這個普世價值，從來就不是從天上掉下來的。一九九七的香港，告別英國，回歸中國，還有「一國兩制」的麻痺過渡，二十二年渾渾噩噩，才逼近了泡沫吹破的臨界點；而一九四五年的台灣，送走日本，迎來的「祖國」，可沒給多少適應的時間，不到二年，就以二二八事件為起點，隨後展開長達數月之久的清鄉屠殺行動。此後的白色恐怖時期，冤錯假案細數不盡，嚴格而言，直到一九九一年五月才算畫下句點。算一算，這是台灣幾代人換來的結果，香港現在則是正要踏出第一步的開始。

二○一九年在台灣，仍然有國民黨的權力扈從，反動地看待在香港的民主反抗，就可以推想在一黨專制的黨國體制下，台灣人民要以多大的力道與代價，才可能迫使蔣經國宣布解除戒嚴，並且讓國民黨逐步垮台。從這個角度看，香港人是幸運的，二十一世紀的世界，很難再有台灣當年的長期鎖國，台灣的民主可以跌跌撞撞走到今天，早早就面向世界的香港，當然也可以有無限的可能性，儘管它的路徑難免曲折。

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