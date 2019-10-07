中山大學連儂隧道 今辦晚會落幕

2019-10-07

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中國遊客撕毀中山大學挺反送中留言後，學生號召將西子灣隧道貼成「連儂隧道」，一週以來湧入各界支持，活動將於今晚（七日）落幕，學生號召「榮光那頭再見」。

撐香港 學生號召「榮光那頭再見」

中國遊客夫妻帶小孩，於九月廿七日撕毀校區理工長廊支援香港言論便條，事後，學生會長莊皓鈞號召「你撕掉一張連儂牆，我就貼滿一整個隧道」，要把西子灣隧道變成「連儂隧道」。

高雄香港學生逃犯條例關注組總召鄧俊儒說，各地湧現支援，不過，仍將遵守校方無條件支持一週規定，於今天（七日）晚間舉辦「連儂隧道，邁向自由晚會」後宣告落幕，志工會將隧道恢復原貌，雖然暫別，但支持香港精神將持續到榮光再現那刻。

影像、便利貼、布條將送港表達支持

中山大學社會系學生黃柏翔說，晚會將於七日晚間六點到七點半舉行，事後，將與校友廠商一起清除貼文、油漆，還隧道原本樣貌，而活動期間影像及便利貼、布條將送至香港理工大學，表達台灣支持決心。

這起被稱為「中山大學連儂隧道」（Westernbay Lennon Tunnel）事件，起源於九月廿七日白天便條遭撕毀，事涉毀損罪嫌，廿八日由轄區鼓山警分局在墾丁逮捕中國夫妻，當晚，中山大學學生會會長莊皓鈞與對方和解，而隧道內，有香港壯丁以「HK TIMELINE」（香港時間軸）為題，貼上反送中事件逐日重要照片及訊息，而十月四日晚間聚集百名師生及民眾高歌「願榮光歸香港」。

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