誰約吳郭會？吳︰是郭陣營提出的

2019-10-06

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘陣營日前以支持者反彈為由，宣稱吳、郭「暫時別見面」，國民黨主席吳敦義昨出席研討會後受訪時表示，過去提出要求「吳郭會」的是郭陣營，「但現在是有敏感度，我要很謹慎。」

吳敦義表示，有關是否與郭台銘見面的事情，「完全是他（郭台銘）規劃跟要求的，我沒有提出這樣的需求」，郭台銘找適當的時間，他覺得可以的話，當然可以去談，所以每次只要有人問，都說只要在適當時間，願意去跟郭台銘碰碰頭，兩人過去本來就是朋友。

據了解，雖然吳、郭近期都表達見面意願，但雙方始終未曾撥出一通電話接觸，「吳郭會」始終都是空談。

國民黨盼與郭「殊途同歸」

不過，剛兼任組發會主委的國民黨副秘書長杜建德昨對爭取郭台銘支持展現信心，他指出，相信郭台銘與國民黨的目標一致，只要拿出十足誠意，最後必定可以「殊途同歸」，而且他知道郭台銘也想要支持國民黨。

對於能否爭取到郭台銘支持韓國瑜，杜說，國民黨信心堅定，因為韓國瑜是庶民總統，接地氣，而且他知道郭台銘也想要支持國民黨，只是目前檯面下許多挺郭群眾因素，「還要給他們一點時間」。

此外，媒體昨也詢問吳敦義，前國民黨組發會主委李哲華遭撤換，是否是「夫人鬥走李哲華」？吳敦義回應，「什麼叫鬥呢？開玩笑！」他強調，李哲華是職務擴大範圍到國民黨智庫，李有組發會的經驗，可幫助智庫那邊有智慧但沒有輔選經驗的人互相交流，「完全是人事很正常的變化」，「這只是工作上的調度，哪裡有那些揣測的事情。」

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