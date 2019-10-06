平日市政 假日拚國政 韓︰人有立足點 才會出頭天

2019-10-06

〔記者蘇福男、洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨訪視美濃區農會水蓮田，媒體追問，在假日拚國政，是否擔心無法母雞帶小雞？韓回說，「人要有立足點，才會有出頭天」，市長任內他當然是重視市政，全力以赴，如要開始拚國政、拚總統大選時，自然會有其他的論述出來。

訪視鳳梨果園、水蓮田

韓國瑜昨下午前往大樹、美濃和內門區，訪視冠瀧果菜生產合作社的鳳梨果園、美濃區農會水蓮田，以及內門區農會內外銷集貨場，聽取農產外銷和生產經驗分享，希望藉此帶動有意參加農產外銷的農民團體，共同凝聚產銷能量。

農業局長吳芳銘指出，美濃的水蓮種植約一百公頃，全國九成以上水蓮從美濃產出，年產值達三億元。美濃是客家文化原鄉，配合發展休閒旅遊，水蓮同時成為最具客家風情的料理之一，因水蓮產銷結構穩定、價格不易波動，可穩定出貨且具有產銷履歷，外銷具有優勢，近年在加拿大、香港頗受好評。

吳芳銘說，高雄芭蕉種植三八八公頃，其中內門區栽種約一七○公頃，佔全市四十三％，大多種植於山坡地，內門惡地形種出的芭蕉氣味香濃、口感Ｑ彈，受消費者青睞，已有五十一戶芭蕉農民取得產銷履歷驗證，驗證面積達三十九公頃，內門區農會特地結合芭蕉、地質及文化風格，打造「惡地芭蕉」品牌。

內門區農會總幹事洪輝煌表示，未來將持續擴大產銷履歷面積，並將集貨場區重新規劃設計，提高集運能量，預計明年與家樂福合作，讓消費者能品嘗美味的春天惡地芭蕉。

韓國瑜表示，將與農民並肩作戰、一同成長，呼籲需兼顧農產品質，讓消費者有信心，他在高雄市政府必全力衝市政，讓高市各行各業享受到市府更好的服務。他強調，「人要有立足點，才會有出頭天」，如要開始拚國政、拚總統大選時，自然會有其他的論述出來。

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