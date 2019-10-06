郭為李縉穎站台 裂解國民黨

2019-10-06

盧嘉辰同台力挺 砲轟國民黨被派系牽著鼻子走

〔記者翁聿煌、周湘芸、何玉華／新北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨到新北市三峽區為「郭家軍」首位立委參選人李縉穎站台，國民黨籍前立委盧嘉辰也到場與兩人同台，掃街、拜廟全程形影不離。郭台銘推薦說，李縉穎在他公司通過「新兵訓練」，有學經歷、有國際觀，又是三峽子弟，是最適合的三峽土城區立委人選，呼籲在地鄉親全力支持。

李縉穎、盧嘉辰仍有國民黨籍

不過，國民黨在三峽土城區已提名市議員林金結，昨連袂掃街的三人，與國民黨都有相當深的淵源，原為榮譽黨員的郭台銘剛退黨，李縉穎、盧嘉辰目前仍有國民黨籍，國民黨在此區面臨裂解危機。

幫對手打同志 藍營不排除祭黨紀

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，盧嘉辰不支持黨提名的林金結，卻公開支持競爭對手，若確定發言有攻擊黨、為他黨輔選的內容，不排除以黨紀處分；盧嘉辰對此回應「該怎麼辦、就怎麼辦」。至於李縉穎的黨紀問題，李乾龍說，已要求區黨部進行了解，確認事證後，會儘快召開考紀會處理。

李縉穎昨在郭台銘、盧嘉辰等人陪同下，到三峽信仰中心、清水祖師廟參拜，隨後又在三峽老街掃街，沿途參拜福安宮和興隆宮，由於大批民眾爭相合影，讓原先預計的廿分鐘掃街行程，延長至近一小時。

郭台銘向民眾推薦表示，鴻海總部就設在土城，透過北二高，距離新竹科學園區和台北科學園區，車程都不超過一小時；土城、三峽的位置有如美國的矽谷，需要懂經濟、有國際觀的李縉穎當立委，才能帶領土城、三峽從傳統農業區轉型為高科技園區。

盧嘉辰也表示，國民黨應提出像李縉穎一樣的優秀人才，「但國民黨被地方派系牽著鼻子走」，提名的人選不夠優秀，所以他追隨郭董，為了地方著想，跳出來支持李縉穎。

李縉穎表示，他是首位郭台銘、柯文哲共同推薦的參選人，雖然壓力大，但會盡全力參選，希望能進入立法院，協助郭台銘推動「零至六歲國家養」、「成立一百億身障基金」和「工者有其屋」等政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法