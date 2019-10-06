挺罷韓被查水表 餐廳又被恐嚇燒店

2019-10-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年七月因力挺罷韓連署，屢遭韓粉霸凌與遭「查水表」的高雄餐廳「釣客食堂」，昨又傳出被韓粉恐嚇燒店！

「釣客食堂」因力挺罷韓連署，今年七月遭韓粉點名是六家「不友善韓粉店家」之一，並遭人檢舉，陸續有國稅局、衛生局、消防局和環保局登門稽查，但全部檢驗合格。

「釣客食堂」老闆昨早在臉書貼出一張與韓粉對話的截圖，該韓粉開罵「釣客食堂」是破店、一無是處，「等明年幫你燒了」，並以不雅字眼出言辱罵老闆的媽媽。

老闆表示要到警察局備案，對方竟回嗆「我戶籍地沒人，希望你送得到。」

「釣客食堂」老闆痛批，「真的不知道韓粉水準如此而已，不是侮辱就是恐嚇」，並請問韓國瑜：「你心中最軟的那一塊，是放任恐嚇侮辱的嗎？韓總管一管啦！」數百位網友則上網留言：「老闆加油」、「支持提告」。

傳嗆韓學生及學校恐被秋後算帳

另外，之前嗆韓的學生及學校，傳出可能遭秋後算帳，高雄市議員陳致中昨天詢問教育局長吳榕峯，學生之前表達他們的意見，像溜之大吉、希望市長做好做滿、不要說謊等，「這幾個學校會不會秋後算帳？」「教育圈私下流傳，大家人心惶惶！」

吳榕峯答稱，「可能你不相信，學生跟市長拍照時，有不同裝扮訴求，市長從那時候到現在，從未找我去談或要我打電話，顯示韓市長氣度非常大，若發生在別縣市，可能當場就掉頭走人！」

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