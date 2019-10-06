拍馬屁？ 韓家犬被批變高雄吉祥物

2019-10-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員陳致中昨在議會質詢時，批評新聞局拍馬屁，韓國瑜的柴犬「米魯」竟然變成高雄市的吉祥物。對此，新聞局長王淺秋否認拍馬屁，強調「並沒有長得一模一樣啊」！

王淺秋：並沒有長得一模一樣啊！

陳致中拿出高雄市新聞局業務報告封面，強調高雄市吉祥物「高熊熊」被消滅了，變成柴犬叫做「來福」，其實就是韓市長的寵物狗叫做「米魯」，「你以為改個名字，大家就認不出來嗎？」

陳致中說，新聞局不要拍馬屁，這隻狗很有名，韓市長直播時也會餵牠吃飯，在造勢大會上，市長夫人李佳芬也曾牽「米魯」上台，當時是全國鎂光燈焦點。

陳致中：高熊熊是經過民眾票選

陳致中質疑，韓市長的狗為什麼變成吉祥物？當時的高熊熊是經過民眾票選的，呼籲新聞局不要拍馬屁拍過頭，「這本新聞局的業務報告，根本就是韓國瑜競辦的文宣報告，應該要嚴守行政中立！」

陳致中還批王淺秋，「局長是市長的化妝師，不要每天在嗆行政院長，日本外賓遲到是市府聯絡失當，還在笑外賓」，請王淺秋謹言慎行，不要當豬隊友，不要丟高雄的臉、丟台灣的臉。

對此，王淺秋反駁說，希望吉祥物是可以長久使用的，所以並沒有用市長相關、或市長本人做吉祥物，一隻狗，有一個認同、有柴山，又長得很可愛，「並沒有長得一模一樣啊！」

王淺秋說，牠就是一隻柴犬，希望用獨特的魅力，一起做宣傳而已，並非消滅高雄市政府的吉祥物，一樣有「高通通」、「高熊熊」，新聞局辦了多場同樂會，很多小朋友都很喜歡，基本上就是一個讓城市更豐富、多元的概念，沒有什麼好拍馬屁的。

批市府主視覺用LOVE高 不見彩帶高

此外，陳致中也批局處的施政報告封面、市府LINE群組及網頁等主視覺，都使用「LOVE高」圖樣，不見「彩帶高」，質疑難道前朝的都要反嗎？

王淺秋則解釋，市徽仍是「彩帶高」，「LOVE高」是新聞局推出的主視覺，市徽是經過民意溝通的過程，是否更換也曾在市政會議上討論過，當時市長裁示再花時間與民眾溝通。

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