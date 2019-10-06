《看問題》正人必先正己

2019-10-06

記者陳璟民／特稿

台北市長柯文哲二○一六年十一月，在市議會就台北市代燒雲林縣垃圾做專案報告時說「垃圾不分藍綠」，民眾咸認一語雙關地揶揄「藍（國民黨）綠（民進黨）一樣爛」，事實上，他多次用這句話罵過朝野政黨與其政治要角，連任市長後批綠打藍更甚以往，常鎖定特定人士不留情面地罵，失言未必認錯、道歉。

柯文哲五年前曾經宣示若當選市長不會加入任何政黨，並要求市府一級主管不要參加任何政黨活動，不過，白海豚都會轉彎，國人焉能奢求柯的白色力量不會「烏龍踅桌」？今年八月，他公開創立台灣民眾黨，雖遭質疑毀棄先前宣示，他卻說「這是第一任的政見發表」、「第一個任期沒有組政黨，也沒加入政黨」，狡詞自脫，當然逃不過人民眼明心亮，坐實「垃圾不分藍綠白」之譏。

這兩個月來，柯文哲身兼市長、黨主席兩大高位，要顧市政，又要拚政治、衝選舉，幾度出現角色混淆、踰越界線的爭議，幕僚當中也傳出類似情況，柯面對檢討聲浪，竟要議員、總統示範給他看怎樣黨政分離，不免令人好奇早前楬櫫高尚政治道德的標準，是否在連任、組黨後急轉直下了，要不然昨天怎會在市政場合，公然不避嫌地叫民眾黨立委參選人同框曝光？

柯市長夫人臉書前晚寫到「試問罵人誰不會啊？…但罵人真的有用（有好處）嗎？還是只是操弄議題，讓自己撿到槍，選舉時選票變多而已？」她的大哉問，或許也適合柯反躬自省。

套用柯文哲名言之一的語法贈言於他：「『正人』不難，『必先正己』而已」。

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