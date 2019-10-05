民進黨不分區名單 最快月底出爐

2019-10-05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕距明年總統及立委選舉只剩不到一百天，關於不分區立委人選提名作業，民進黨主席卓榮泰昨受訪強調，最快在十月底或十一月初完成人選提名及排序，不分區立委必須要有國會戰力、代表黨的集體意識、具有國家整體利益，會從這三大原則思考人選，從來就不會有派系利益考量。

「培養下一世代接班梯隊」

卓榮泰指出，「民進黨今年會呈現新的戰鬥團隊！」這次選舉一定會跳脫過往，選戰將層層堆疊加溫，「讓現在穩定中選情，努力往上攀升」，後續將公布不分區立委提名人選，再來是蔡總統的副手人選出爐，等到了公布副手階段，就是非常高的選戰強度。

卓榮泰表示，希望最快在十月底或十一月初，完成不分區立委提名人選及排序作業。被提名人須符合三大原則：第一、應該具有國會戰力，要能與社會對話，在議事上有折衷協調能力；第二、必須要能代表黨的集體意識；第三、更要有國家整體利益的考量。

卓榮泰說明，不分區立委要具有社會號召的影響力，有組織力、有動員力，能鞏固總統、政黨和立委三張票，重點會傾向培養下一世代接班梯隊，該考量不是指年齡年輕，而是指心態年輕，人選必須符合這些條件。

至於現任不分區立委是否優先？卓榮泰談及，現有十八位不分區立委，除了兩位已連任兩屆，兩位參選區域立委，還有十四位不分區立委，這就是必須考量的現實問題。

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