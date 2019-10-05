本屆立委南高屏17︰0 民進黨再拚全壘打

2019-10-05

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕民進黨二○一六年在台南市、高雄市及屏東縣區域立委選舉，以十七比零的戰績擊潰國民黨，對於明年南台灣立委選情能否續保優勢，民進黨人士指出，蔡英文總統目前領先國民黨總統參選人韓國瑜的幅度，並未完全反映在區域立委的選情上，仍有一段差距待提升。

蔡選情上揚 未完全反映立委選戰

「韓流」雖有消退，民進黨高雄立委選情不如半年前悲觀，但韓結合國民黨立委參選人對前朝市府發動烏賊戰，且又握有行政資源，可能成為高雄立委選情翻轉因素。

針對韓國瑜因素對南部立委選情影響？民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，「落差很大」，在這星期民調中，南部立委選情趨於更好，當然有的大好、有的大壞，「我們是屬於大好部分」。

高雄輔選人士指出，去年市長選舉，很多民進黨立委的選區市長票都輸掉，但過了半年多，韓國瑜因違反自己做好做滿承諾且市政表現不佳，讓高雄人感到被背叛，這也體現在區域立委選舉上。很多韓粉級的國民黨立委參選人過去都和韓國瑜黏在一起，但這段時間都慢慢避開。這樣的轉變，在八月後更加明顯。

輔選人士說，民進黨高雄立委選情往好的方向走，但不能大意，因為去年市長選舉也是在選前兩、三個月翻轉。所有參選人都很戒慎恐懼，步步為營。韓國瑜會利用行政資源來拉抬自己聲勢和國民黨立委選情，例如動用民政系統、宗教系統全力為國民黨立委參選人輔選，這是藍營的優勢。

至於台南市立委選情，地方人士指出，過去在台南，特別是立委和總統大選，各區域立委得票數和該區總統得票數，領先對手的幅度不會差太多，「但這次確實是有差、而且差不少」，地方選民對蔡施政的「意見」，會明顯反映在立委選票上，選民對中央施政的批評不是沒了，民進黨參選人必須繼續說服選民；且若台灣民眾黨推出人選，民進黨的參選人會相當辛苦。

中南部選情 賴清德具關鍵影響力

不過，地方人士強調，就台南立委選情來說，「只要賴清德有出來，台南六席全上不是問題」，中南部選情要維持原本優勢，賴清德具有關鍵的影響力。

在屏東縣方面，立法院長蘇嘉全夫人洪恆珠表態參選第一選區立委，民進黨現任立委鍾佳濱面臨挑戰，卓榮泰強調，屏東兩個選區會做特別處理，因為屏東面臨到內外部問題及壓力，屏東已列入即刻要處理的選區。

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