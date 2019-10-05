本屆立委南高屏17︰0 國民黨全力拚破蛋

2019-10-05

基本盤回籠 有望搶奪4席

〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕本屆立委大選，國民黨在台南市、高雄市、屏東縣全軍覆沒，立委席次掛蛋，這次雖然選情仍不樂觀，未脫重度艱困的格局，但黨內最近一次評估報告顯示，南高屏選區中，藍軍參選人仍有機會破蛋，除了年改因素下軍公教基本盤可望回籠，部分選區民進黨參選人遭逢台灣民眾黨、時代力量或「深綠」參選者攪局，國民黨評估可能有搶奪四席的空間。

二○一六年立委選舉結果，台南市五席、高雄市九席、屏東縣三席，一共十七席立委，國民黨全軍覆沒；明年立委選舉經過選區重劃，台南市增為六席、高雄市、屏東縣減為八席、二席，一共十六席立委，將是國民黨插旗綠營票倉，重返南台灣的重要指標。

高市五、七選區有希望

高雄市長韓國瑜去年成功引起「韓流」，藍營內部原本期待韓國瑜在高雄的執政優勢下，將「韓流」外溢到台南、屏東，明年南台灣立委選情將大有可為；但韓近期聲勢漸下滑，黨內人士形容，高雄立委選情首當其衝，也讓整體南台灣選情不樂觀。

國民黨高雄市立委參選人黃韻涵受訪時坦言，「韓流」確實有退燒，高雄選情與其他縣市相比「比較冷」，地方期待未來再引起「韓流」旋風，選戰熱起來，較有利藍軍。

藍營人士指出，目前評估高雄市八個選區中第五及第七選區較有希望，這兩區雖然都是市議員挑戰綠營現任立委，但藍軍參選人本身戰力強，加上分別有台灣民眾黨、時代力量參選，在「三腳督」態勢下有機會一搏。至於國民黨原本高度期待的第三選區，由於綠營現任立委劉世芳實力堅強，又有搶食泛藍票源的第三勢力參選人郭新政加入纏鬥，再加上參選人黃昭順正陷入「一國兩制」風波，因此國民黨已不敢樂觀。

南市六選區、屏東一選區有機會

台南市方面，國民黨目前唯一稍抱希望的是第六選區，除了參選人為知名度高的前主席洪秀柱，與綠營系出同源的喜樂島聯盟也推人參選，國民黨期待坐享漁人之利。

屏東縣部分，藍營票倉集中的第一選區，國民黨推出前屏東市長葉壽山出馬，加上知名度高的屏東縣議員蔣月惠分食綠營票源，藍營在該選區頗有機會。

國民黨文傳會主委程美華表示，藍營在高雄市有執政優勢，透過強化聯合競選模式，應能拉抬立委參選人聲勢，至於較弱的台南市、屏東縣，黨部會透過組織、婦女、「藍天志工團」等系統動員支援立委參選人。

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