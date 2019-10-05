青創基金韓國瑜僅捐百萬 黃捷批違背承諾

2019-10-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高市議員黃捷昨指出，高雄市長韓國瑜曾公開承諾，選舉結餘款「大部分」會捐給青創基金，結果只捐 了一百萬元，高市青年局長林鼎超證實韓國瑜捐一百萬元，他同時強調市長力挺青年創業，捐款配置可能有其考量。

高市議會本週三下午到昨天為財經部門質詢，剛上任的青年局長林鼎超堪稱全場焦點，幾乎每位議員都會點名答詢，藍營多期許與鼓勵，綠營則多先禮後兵，主打韓國瑜的一百億元青創基金募款進度、北漂返鄉情況等議題。

選舉結餘款大部分捐青創？ 挨轟縮水

時力議員黃捷昨首位上場，同樣第一個就點名林鼎超並給了五個問題，包括一百億元青創基金規劃時程、青年局業務僅負責創業、建議設單一窗口、透過產業分類建置官網、推動青年參與公共政策。

其中在青創基金部分，黃捷質疑韓國瑜先前曾公開宣示，二千多萬元選舉結餘款「大部分」將捐青創基金，結果只捐了一百萬元，顯然違背他的承諾？且青創基金募款進度與韓國瑜的百億元也有嚴重落差。

青年局長林鼎超 強調韓力挺青創

青年局長林鼎超說明，百億元青創基金應該是韓國瑜市長首屆政見，第一年初步會有廿五億元，後續會視案源、績效做滾動式檢視，全力推動青年相關業務；至於韓國瑜捐款一百萬元給青創基金，林鼎超認為市長對捐款配置應有其考量，但他絕對力挺青創。

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