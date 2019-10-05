中央助6成7投資 高雄市議員陳致中議員：別再講卡韓

2019-10-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄一至八月重大民間投資金額累計一八四○億元，其中由中央主導約佔六十七％；民進黨市議員陳致中強調，中央非但沒卡韓，還成為投資高雄最大推手，呼籲市長韓國瑜別再講中央卡韓，這樣不厚道。

一至八月民間投資 中央是大推手

陳致中昨在市議會財經部門質詢時指出，經發局業務報告招商引資部分，一至八月重大民間投資金額累計達一八四○億元，其中受惠於行政院「歡迎台商回台投資行動方案」共五件大型投資案約一二四五億元挹注高雄，另前朝市府主導的有一一七億元，換言之，真正屬於韓市府主導的金額是四七八億元。

陳致中提醒市府不要過度膨風

陳致中強調，先不論四七八億元最終到位情況如何，事實是中央助韓六十七％，韓市長自己只佔廿三％，而韓導難道變成韓盜？把台商回流申請案改改標題當作自己政績自吹自擂。

陳致中提醒市府不要過度膨風，更不要再說中央卡韓，根本與事實不合也不厚道，以後要改稱中央助韓很大力，沒有分藍綠色彩。

經發局：市府招商成果約佔五成

經發局長伏和中答詢時則指出，一八四○億元投資金額，真正屬於市府團隊招商成果比例大概約五成。

伏和中說明，所有台商回流台灣投資約六千多億元，其中確實有一二四五億元投資在高雄，因為海外回流資金都必須經過中央（經濟部投審會）審議，所以有這些數據，但當中有一部分是高市府自己引進的，只是投資金額須經中央審過、再到高雄。

至於議員所說韓市府主導的四七八億元，是屬於國內自有資金投資，這四百多億元加上部分也是透過高市府做平台、再經過中央審議的投資，整個比例約佔一八四○億元的五成。

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