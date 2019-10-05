又來了！中國推5折機票綁總統選舉 民團：動員台商台幹投票

2019-10-05

〔記者鍾麗華／台北報導〕隨著二○二○年總統大選逼近，中國籍航空公司近日推出優惠機票，「選舉＋春節」兩次往返，人民幣含稅共三千元，相當於平日票價的五折。不過，也要求第一次往返出發日期限於今年十二月廿八日至明年一月十一日總統大選當天。台灣守護民主平台理事宋承恩認為，這是中國動員台商、台幹，影響台灣大選的最好鐵證。

台企聯上月中曾發布新聞稿指出，明年一月大選投票和過年相隔兩週，為減少交通成本，呼籲有關部門和航空業者能伸出援手，比照過往慣例推出優惠機票。

台企聯日前與中國籍航空公司開會，深圳航空率先響應，推出一次往返人民幣一千五百元（約新台幣六千六百元）；若是「選舉＋春節」兩次往返，則為人民幣三千元。

深航提供優惠機票，指定期間從深圳、無錫、南寧、瀋陽、南昌、南通、泉州等七地往返台灣的機票，卻要求一定要搭完「第一次往返」才能搭「第二次往返」，沒搭第一趟就不能搭第二趟；換句話說，沒有在總統大選投票日前回台灣，機票就作廢了，等於變相強迫購買優惠機票者回台投票。

據了解，中國的南方航空也可望比照辦理，而上海返台的選舉促銷機票，也將於中國十一後推出。目前優惠機票仍以中國籍航空為主，台灣的航空公司則傾向不響應。

凸顯中共代理人修法必要性

宋承恩強調，台商優惠機票行之有年，目的非常明顯，背後操作網絡少不了中國官方、國台辦介入。在國內，若有企業或組織補助民眾返鄉投票車資或獎金，已涉嫌違反「選罷法」，但北京介入台商返台投票，卻無法可管，這也凸顯「中共政治代理人」相關修法必要性。

陸委會副主委邱垂正表示，如果純屬市場商業機制運作，沒有違反我方法令，政府予以尊重。但正告中國大陸不要介入台灣民主選舉，，會持續注意相關資訊。

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