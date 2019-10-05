南市總預算卡關》批郭信良恣意妄為 綠議員嗆罷免

2019-10-05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第二次定期會昨開議，市長黃偉哲率局處首長進行施政報告；會議一開始，民進黨市議員郭清華即針對市府總預算案被退回一事，發言抨擊議長郭信良恣意妄為，揚言要罷免他，兩人隨即在議場對嗆，氣氛火爆，黃偉哲與市府主管看得目瞪口呆。

開會前，素與郭信良不睦的郭清華，就與兩名民進黨議員進入議長室找郭信良理論，郭清華對於市府總預算案被退回一事十分不滿，怒嗆郭信良︰「議會不是你一個人的！」郭信良起身與郭清華「對峙」，同行的民進黨議員林志展見事態「失控」，在旁打圓場，郭清華才憤而轉身離開，但仍大聲痛罵郭信良。

正式開會後，郭清華率先發言，痛批郭信良未經全體議員的同意，便恣意退回市府明年度總預算案，揚言民進黨要罷免他。郭清華也拿媒體報導指控郭信良服務處主任對農地工廠合法化「喬地收費」，還扯「有其他議員收十五萬至卅萬」，郭清華拍桌怒嗆︰「你要說清楚，到底是哪一個議員收十五萬、卅萬？」

郭信良則說，關於媒體報導，「你有言論免責權，隨時可去提告，如有不法，也可移送檢調法辦」；有關預算案，已多次說明是請市府重新檢討，並未退回。

至於罷免議長一事，郭信良回嗆︰「不是你說了算！」郭清華聽了再補嗆︰「那也不是你議長說了算！」兩人你來我往，氣氛火爆。隨後，各黨派議員也為總預算案吵成一團，黃偉哲直到下午才得以上台進行施政報告。

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