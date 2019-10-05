總預算遭卡》南市長拜會 議長開口要補助

2019-10-05

黃偉哲無奈：被酌予「增」預算支出

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府明年度總預算案，上週遭市議會程序委員會「退回」，台南市長黃偉哲昨在議會開議前先拜會議長郭信良，針對議員爭取社團補助款及義消協勤經費，回應會加以檢討。黃偉哲事後有些無奈，受訪時含蓄表示：「總預算被酌予增加支出」。

黃偉哲日前赴市議會拜會郭信良，會中，無盟總召林阳乙等人對社團補助款一事，強調是三黨的協商結果，希望補助標準一致，不要非民進黨議員的建議額度只有五十萬，民進黨議員卻有一百廿萬，這有失公平；黃偉哲當時回應會參考另五都做法，依適法性作檢討。

義消協勤費 同意檢討

黃偉哲昨在議會開議前再次拜會郭信良，郭信良向黃偉哲「建議」，希望增加議員社團補助經費，並編列義消協勤費。

黃偉哲事後受訪說，願意在義消裝備部分增加支出，而台南社團越來越多，議員選區也比過去大，對於議員的社團活動補助費將會「被酌予增加支出」，至於額度多少，再與議會討論。

黃偉哲昨在議會答詢時再度說明，前兩天他有拜會議長，當時有議員提出寶貴意見，他承諾會帶回檢討。

對於昨天議長提出的社團補助費、義消經費部分，黃偉哲表示，會在義消的裝備、訓練、保險部分，加以檢討。

議員社團補助費 有共識再議

至於議員的社團補助費，黃偉哲說，在總預算書的部分外，是不是可以用其他方式增加，在各黨各派議員討論後，先形成共同接受的部分，再來做回應。

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